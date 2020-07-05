Коронавирус
RT на русскомНетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронавируса.
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Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничений, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании камбина.РИА Новости09:06
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«Сильная атака коронавируса»: Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию в Израиле
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