Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в экстренной ситуации в связи с распространением коронавируса.
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Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

Израиль находится в "экстренной ситуации" в связи с коронавирусом, правительство может ввести дополнительные ограничений, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании камбина.
РИА Новости09:06

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Нетаньяху: В Израиле экстренная ситуация с коронавирусом

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Премьер Израиля назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в стране

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Нетаньяху назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле

RT на русском09:25

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

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