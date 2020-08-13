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ТАСС
ТАСС

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.В источнике
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РБК

Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем

РБК20:45
ТАСС

В США заявили, что идея нормализации отношений Израиля и ОАЭ созрела за последние 6 недель

ТАСС19:20
Газета.Ru

Трамп заявил о планах подписания мирного соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне

Газета.Ru18:58
Коммерсантъ

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Коммерсантъвчера в 15:22
РИА Новости

Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

РИА Новостивчера в 14:07
RT на русском

Трамп сообщил о планах подписания соглашения ОАЭ и Израиля в Вашингтоне

RT на русском18:43
Интерфакс

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Интерфаксвчера в 11:37

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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Премьер-министр начал визит на Дальний Восток

Премьер-министр начал визит на Дальний Восток Премьер-министр Михаил Мишустин начал свою рабочую поездку на Дальний Восток, которая продлится почти неделю, с Чукотки: прибыв в Анадырь, он ознакомился с некоторыми из проблем этого региона.
Коммерсантъвчера в 14:25
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Бывшего директора банка на Сахалине будут судить за мошенничество

Органами предварительного следствия установлено, что злоумышленница, являясь директором банка, используя свое служебное положение, открывала расчетные счета на неосведомленных клиентов банка, а выдача денежных средств осуществлялась ее соучастникам, в результате чего банку причинен ущерб на общую сумму более 22 млн рублей.
Сахалин.Инфо20:19

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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