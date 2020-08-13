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ТАСС
ТАСС

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.В источнике
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Коммерсантъ

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Коммерсантъ15:22
РБК

Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом

РБК14:56
ТАСС

Белый дом: Израиль может вскоре заключить соглашение с еще одной страной по примеру ОАЭ

ТАСС16:24
Газета.Ru

Помпео назвал соглашение Израиля и ОАЭ базой для мира на Ближнем Востоке

Газета.Ru13:38
Российская газета

Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Российская газета11:37
Интерфакс

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Интерфакс11:37
РИА Новости

Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

РИА Новости14:07

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
158

Xiaomi запустит третий этап распространения MIUI 12 в октябре

Новую фирменную систему получат: Xiaomi Mi Mix 2, Mi 6X, Mi CC9E, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition Redmi 8, 8A, 7, 7A, S2, Note 8, 6, 6A, 6 Pro и Note 5. В октябре владельцы перечисленных смартфонов начнут получать стабильные прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com11 августа в 11:16
33

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
124

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъ14:59
28

Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
4

Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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