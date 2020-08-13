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ТАСС
ТАСС

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.В источнике
С чего всё началось
«Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мухаммед бен Зайд, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ, сегодня договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ»,— говорится в документе, опубликованном в Twitter
 господина Трампа.
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Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

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Коммерсантъ11:26
РБК

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

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Интерфакс

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

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Российская газета

Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Российская газета11:37
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Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
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Красное знамя (Руза)11 августа в 04:30
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Kursk.com12:01
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Lenta.ru10:21
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Кубань 2413:37
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