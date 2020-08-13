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ТАСС
ТАСС

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Соглашение о нормализации отношений Израиля и ОАЭ является историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке - Нетаньяху. Израиль и ОАЭ договорились о полноценной нормализации отношений и формальном мире, добавил он.В источнике
Дональд Трамп45-й президент сша
Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями — Израилем и ОАЭ.
С чего всё началось
«Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мухаммед бен Зайд, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ, сегодня договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ»,— говорится в документе, опубликованном в Twitter
 господина Трампа.
Коммерсантъ11:26
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Коммерсантъ

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Коммерсантъ11:26
Российская газета

Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Российская газета11:37
Интерфакс

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Интерфакс11:37
РБК

Израиль подписал с третьей арабской страной соглашение о примирении

РБК11:55
Газета.Ru

Трамп: Израиль и ОАЭ достигли мирного соглашения

Газета.Ru11:15
РИА Новости

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

РИА Новости11:07
ТАСС

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