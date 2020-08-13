Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
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Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
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Соглашение о нормализации отношений Израиля и ОАЭ является историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке - Нетаньяху. Израиль и ОАЭ договорились о полноценной нормализации отношений и формальном мире, добавил он.В источнике
Сегодня мы добились колоссального успеха. Это историческое мирное соглашение между нашими большими друзьями — Израилем и ОАЭ.
С чего всё началось
«Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мухаммед бен Зайд, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего ОАЭ, сегодня договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ»,— говорится в документе, опубликованном в Twitter
господина Трампа.
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