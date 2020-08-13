Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ
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Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.В источнике
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