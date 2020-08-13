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ТАСС
ТАСС

Нетаньяху назвал историческим прорывом соглашение Израиля и ОАЭ

Соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ является "историческим прорывом на пути к подлинному миру на Ближнем Востоке". С таким заявлением выступил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведут основные каналы израильского ТВ.В источнике
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Коммерсантъ

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Коммерсантъвчера в 15:22
РБК

Нетаньяху назвал соглашение Израиля и ОАЭ историческим прорывом

РБКвчера в 14:56
Российская газета

Трамп заявил о подписании мирного соглашения между Израилем и ОАЭ

Российская газетавчера в 11:37
Газета.Ru

Помпео назвал соглашение Израиля и ОАЭ базой для мира на Ближнем Востоке

Газета.Ruвчера в 13:38
ТАСС

Трамп: подписание мирного соглашения между ОАЭ и Израилем ожидается в ближайшие три недели

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РИА Новости

Нетаньяху объявил о заключении мирного договора с ОАЭ

РИА Новостивчера в 14:07
Интерфакс

Израиль и ОАЭ договорились о нормализации отношений

Интерфаксвчера в 11:37

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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