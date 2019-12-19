Общество
Lenta.ruРешение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль
Израиль разочаровало решение российского суда по делу Нааму Иссахар, осужденной за контрабанду гашиша. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности посла Израиля в России Якова Ливне. Отмечается, что Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней девушке.
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Происшествия
СК раскрыл подробности перестрелки на Лубянке
Ранее в спецслужбе официально подтвердили гибель одного своего сотрудника в результате стрельбы на Лубянке.
Спорт
Путин возмущен санкциями в отношении российского спорта
Телеведущая канала «Матч ТВ» Ольга Богословская в ходе Большой пресс-конференции задала президенту Владимиру Путину вопрос про санкции в отношении российских спортсменов.
Единоборства
Боец ММА проиграл поединок за 9 секунд, не пропустив ни одного удара
Босниец на турнире в Хорватии отказался от продолжения борьбы спустя 9 секунд. За это время бойцы не нанесли ни одного удара.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Теннис
Шарапова выиграла выставочный матч в Абу-Даби
Россиянка Мария Шарапова обыграла австралийку Айлу Томлянович в выставочном теннисном матче в Абу-Даби, пишет «Российская газета».
Политика
В «Нафтогазе» анонсировали ещё одну встречу по газу до конца 2019 года
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Евросоюз, Украина и Россия проведут ещё одну встречу по транзиту газа до конца 2019 года.
Экономика
В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года
«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Происшествия
Воспитательница намазала детей зеленкой, чтобы скрыть побои одного мальчика
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Космос
Рогозин планирует построить лифт на Луну. Прямой эфир
Журналисты Дмитрий Козенко и Роман Козлов обсуждают важные новости последних семи дней.
Общество
В Швеции осудили угрожавшего Грете Тунберг убийством мужчину
В письмах мужчина призывал отказаться Тунберг от своих акций по борьбе за климат. Он оскорблял ее, угрожал изнасилованием и убийством.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Игры
Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче
Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Общество
Путин призвал повысить базовую ставку оплаты труда врачей
Президент Владимир Путин требует избавиться от несправедливой разницы в оплате труда рядовых и главных врачей и повысить базовую ставку постоянного оклада.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку
Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Политика
Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным
Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
Происшествия
Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»
Бывший директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов задержан по делу Baring Vostok, сообщил РИА Новости источник, близкий к расследованию.
Политика
Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
Общество
Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу ремонта Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Армия и оружие
Более тысячи разведывательных БПЛА замечено у берегов Крыма за 5 лет
С момента возвращения Крыма в состав РФ - в марте 2014 года - российские военные обнаружили более тысячи разведывательных беспилотников недалеко от полуострова.
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