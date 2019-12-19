Общество

Lenta.ruLenta.ruРешение суда по делу осужденной за гашиш девушки разочаровало Израиль

Израиль разочаровало решение российского суда по делу Нааму Иссахар, осужденной за контрабанду гашиша. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исполняющего обязанности посла Израиля в России Якова Ливне. Отмечается, что Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней девушке.
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Израиль разочаровался решением суда по делу осужденной за гашиш девушки

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Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков

Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
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Рогозин планирует построить лифт на Луну. Прямой эфир

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Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол

В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по вопросу ремонта Клинической инфекционной больницы имени Боткина.
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