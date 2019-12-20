Общество
REGNUMНетаньяху обещает добиваться возвращения Наамы Иссахар в Израиль
Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.
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Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Политика
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Энергетика
Прогноз цен на топливо в 2020 году оказался неутешительным
Правительство РФ предпринимает немало усилий для сдерживания розничных цен на топливо.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Гаджеты
Графический процессор Xbox Series X может оказаться мощнее любого из актуальных GPU Navi
Было высказано предположение, что графический процессор AMD в консоли Xbox Series X будет работать даже с более высокой тактовой частотой, нежели графические процессоры в актуальных видеокартах Radeon RX 5000-й серии.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.
Культура
Какие актеры в США зарабатывают не менее $1 млн за эпизод шоу
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новой военной операции сирийской армии в Идлибе
Сирийская правительственная армия начала новую военную операцию на юго-востоке провинции Идлиб, передает Sham FM.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Спорт
Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр
Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 34 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Экономика
Минфин опубликовал законопроект об отмене декларации по УСН
Проект закона об отмене декларации по УСНСкачать Отмена декларации по УСН Декларацию отменят для организаций и ИП, которые работают на УСН с объектом «доходы» и применяют онлайн-кассы.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Футбол
Самедов – о работе агентом: Занимаемся без шума, пыли и грязи
Занимаемся всем без шума, пыли и грязи.
Происшествия
В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек
В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Финансы
ЦБ Швеции отказался от отрицательных ставок
Центральный банк Швеции, как и ожидалось, повысил базовую ставку РЕПО на четверть пункта до 0%, сообщает Reuters.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Политика
Русская Германия (Германия): Британия выходит из Европы (Русская Германия)
Соглашение, составленное предыдущим правительством Джонсона и Брюсселем, будет немедленно ратифицировано: таким образом Великобритания 31 января формально выйдет из Евросоюза.