Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.

Гаджеты Графический процессор Xbox Series X может оказаться мощнее любого из актуальных GPU Navi Было высказано предположение, что графический процессор AMD в консоли Xbox Series X будет работать даже с более высокой тактовой частотой, нежели графические процессоры в актуальных видеокартах Radeon RX 5000-й серии.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна", — говорится в сообщении.

Общество В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.

Спорт Украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр Президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул уверен, что спортсмены страны могут остаться без летних Олимпийских Игр в 2020 году, передает "Диалог.UA".

Экономика Минфин опубликовал законопроект об отмене декларации по УСН Проект закона об отмене декларации по УСНСкачать Отмена декларации по УСН Декларацию отменят для организаций и ИП, которые работают на УСН с объектом «доходы» и применяют онлайн-кассы.

Общество МВД хочет получить право изымать детей из семьи МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.

Происшествия В США при стрельбе в доме престарелых погиб один человек В результате стрельбы в доме престарелых в американском городе Уэстерли погиб один человек, еще двое пострадали, сообщает New York Times со ссылкой на местные власти.

Финансы ЦБ Швеции отказался от отрицательных ставок Центральный банк Швеции, как и ожидалось, повысил базовую ставку РЕПО на четверть пункта до 0%, сообщает Reuters.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.