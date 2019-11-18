Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана

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