Политика
ИзвестияНетаньяху обсудит «сделку века» с Путиным в Москве
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января вылетит в Москву, чтобы рассказать президенту России Владимиру Путину о «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию. Об этом 28 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию премьера.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.РИА Новости07:53
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