Политика
Газета.RuНетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе iCloud, сообщила директор по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват во время выступления на выставке инновационных технологий CES 2020 в Лас-Вегасе.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Происшествия
За два дня 11 человек погибли из-за сильных бурь и торнадо в США
В ряде южных и центральных американских штатов за последние два дня в результате сильных бурь и торнадо погибли 11 человек.
Культура
ВГТРК закрыла программу «Сам себе режиссер» после 28 лет в эфире
Телевизионная программа «Сам себе режиссер» перестанет выходить на экраны после 28 лет эфира.
Происшествия
Директор российского интерната воровала пенсии воспитанников-инвалидов
В Курской области задержана директор школы-интерната.
Политика
Иранцы вышли на антиправительственные протесты из-за сбитого Boeing
Культура
Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут
Автоспорт
Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Политика
В Абхазии завершились переговоры между президентом и лидером оппозиции
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и депутат абхазского парламента, один из лидеров оппозиции Аслан Бжания провели переговоры.
Происшествия
На Украине задержали группу подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook.
Политика
WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти
США заявили властям Ирака, что в случае вывода американских войск из страны, Вашингтон лишит Багдад доступа к хранящимся в США средствам, полученных от продажи нефти.
Гаджеты
Gigabyte представила три игровых монитора
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Гаджеты
Полноэкранный смартфон на Snapdragon 855 за $190? Это реально
Речь о Lenovo Z5 Pro GT (в Китае модель называют Lenovo Z5 Pro 855 Edition).
Футбол
Хеведес может перейти в «Кельн»
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Шоу-бизнес
Принц Уильям рассказал, что грустит из-за отношений с братом Гарри
Сожаление по поводу отсутствия близких отношений с братом — британским принцем Гарри — высказал принц Уильям.
Авто
Volkswagen готовит для России новый недорогой кроссовер
Примечательно, что название для недорогого кроссовера для рынка РФ пока не утверждено.
Здоровье