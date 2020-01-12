Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает, что Иран обманул весь мир, скрывая свою причастность к крушению украинского самолета, передает РИА "Новости".

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

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