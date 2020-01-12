Политика

Красная веснаКрасная веснаНетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи

Нетаньяху подчеркнул, что действия Ирана противоречат нормам «цивилизованного» мира. При это израильский премьер не уточнил, в чем смысл «намеренного» умолчания иранцев.
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Нетаньяху обвинил Иран в обмане со сбитым украинским Boeing

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Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

РИА Новости06:15

Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране

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Нетаньяху: Иран знал, что сбил самолет, но врал

Московский Комсомолец06:32

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Газета.Ru06:28

Нетаньяху прокомментировал признание Ираном вины за сбитый самолёт

RT на русском07:25
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Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний

По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
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Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели

Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
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Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
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Уроженка Москвы вышла замуж за убийцу шведской журналистки Мадсена

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Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП

Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Газета.Ru 12:27
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Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»

Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
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Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
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Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

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Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
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Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
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Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

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Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

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Футболист напал на судью за красную карточку

Дракой закончилось вынесение красной карточки одному из футболистов команды «Оратой Юс» на матче второго дивизиона чемпионата Мальты.
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Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
Коммерсантъ 11:11
Спорт

Единственная олимпийская медалистка Ирана покинула страну

Вечерняя Москва 10:26
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
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Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске

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Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Гаджеты

Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10

Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
ToDay News Ufa вчера в 01:02
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Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом

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Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Ливийская национальная армия сбила турецкий беспилотник над Триполи

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Политика

WSJ: США пригрозили лишить Ирак доступа к доходам от продажи нефти

США лишат Ирак доступа к государственному банковскому счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если Багдад выведет американские войска из страны, предупредили в Госдепартаменте.
Газета.Ru 01:47
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К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками

Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
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«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы

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