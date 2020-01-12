Политика
Красная веснаНетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи
Нетаньяху подчеркнул, что действия Ирана противоречат нормам «цивилизованного» мира. При это израильский премьер не уточнил, в чем смысл «намеренного» умолчания иранцев.
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Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Общество
В Омане сменился султан впервые за 50 лет
В Омане впервые за 50 лет сменился правитель.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Здоровье
Диетолог объяснила, из-за чего сильно поправилась Анита Цой
«Вечерняя Москва» поговорила с диетологом Еленой Соломатиной, которая рассказала, можно ли потолстеть из-за частых перелетов и как справиться с набором веса в таких условиях.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Автоспорт
На ралли «Дакар» погиб португальский мотогонщик
В ходе седьмого этапа проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» скончался 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, сообщается на официальном сайте гонки.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Общество
Баснословное богатство в 2020 году ожидает 5 самых успешных знаков Зодиака
В этом году вложения станут особенно успешными. В год крысы Овнам не придется работать на износ.
Фигурное катание
Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.
Происшествия
В Тульской области женщина пострадала при приготовлении самогона
Женщина пострадала при приготовлении самогона в многоэтажном жилом доме в городе Узловая Тульской области, при взрыве повреждено остекление квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Гаджеты
Microsoft улучшит качество обновлений драйверов на Windows 10
Одной из давних проблем Windows 10 является автоматическое обновление драйверов, после чего система может выдавать «синий экран», не грузиться и так далее.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка
Сегодня рано утром экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова вновь стала мамой — мужу Андрею Зубкову она родила мальчика.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Хоккей
«Салават Юлаев» без Умарка разгромил рижское «Динамо»
"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл рижское "Динамо" (5:0).
Политика
Ирак намерен купить С-400 у России из-за охлаждения отношений с США
Ирак изучает вопрос о покупке у Российской Федерации зенитно-ракетных систем С-400 на фоне опасений потерять военно-политическую поддержку со стороны США.
Политика
Владислав Сурков приехал в Абхазию
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом злокачественной опухоли кишечника
Раком кишечника обычно называют опухоль, которая развивается в толстой кишке.
Армия и оружие
Евгений Сатановский: Сколько американских солдат убито украинским оружием?
Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
Политика
Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.