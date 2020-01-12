Политика

Красная веснаКрасная веснаНетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи

Нетаньяху подчеркнул, что действия Ирана противоречат нормам «цивилизованного» мира. При это израильский премьер не уточнил, в чем смысл «намеренного» умолчания иранцев.
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Нетаньяху обвинил Иран в обмане со сбитым украинским Boeing

News.ru07:55

Нетаньяху прокомментировал признание Ираном вины за сбитый самолёт

RT на русском07:25

Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране

Комсомольская правда06:54

В Израиле обвинили Иран во лжи из-за катастрофы Boeing

РЕН ТВ06:33

Нетаньяху: Иран знал, что сбил самолет, но врал

Московский Комсомолец06:32

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Газета.Ru06:28

Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

РИА Новости06:15
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
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Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби

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В Омане впервые за 50 лет сменился правитель.
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В России изменят структуру оплаты труда учителей

Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
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Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
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Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
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Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
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Microsoft улучшит качество обновлений драйверов на Windows 10

Одной из давних проблем Windows 10 является автоматическое обновление драйверов, после чего система может выдавать «синий экран», не грузиться и так далее.
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Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
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В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима

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Тут бывший секретарь СНБиО Украины А.Турчинов не смог на фоне гибели в Иране украинского самолёта сдержать ретивое и призвал наказать за это Россию, которая Ирану поставляла оружие.
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Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти не убивать участников протестных акций.
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