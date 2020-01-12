Политика
НТВНетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Кино
Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину
На Аляске спасли мужчину, который остался без дома и провел на морозе 22 дня, пишет Daily Mail 11 января.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады
Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Транспорт
На участке Москва-Мытищи запустят новые пути
Политика
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Футбол
«Кёльн» ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу Хёведеса
По информации российского издания: «Спорт-Экспресс», московский «Локомотив» встретился с представителями немецкого «Кёльна», сотрудники обсуждали возможный трансфер защитника Бенедикта Хёведеса.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Политика
В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Политика
Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Политика
Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму
Гаджеты
Гарнитуры Thermaltake Shock XT 7.1 и Shock XT относятся к игровым
В обеих моделях используются 50-миллиметровые излучатели, но особенностью Shock XT 7.1 является наличие встроенной звуковой карты с процессором цифровой обработки сигналов, которая позволяет получить виртуальный объемный звук 7.1.