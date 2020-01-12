Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Экономика В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.

Политика ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.

Шоу-бизнес Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.

Политика Семь стран лишили права голоса в ООН Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.

Политика Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Армия и оружие CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Политика В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.