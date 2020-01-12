Политика

НТВНТВНетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».
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Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране

Комсомольская правда06:54

Нетаньяху заявил, что Тегеран лжёт, когда рассказывает об украинском самолёте

Ореанда-Новости06:35

Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

РИА Новости06:15

Нетаньяху: Иран знал, что сбил самолет, но врал

Московский Комсомолец06:32

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Газета.Ru06:28

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

НТВ06:26

В Израиле обвинили Иран во лжи из-за катастрофы Boeing

РЕН ТВ06:33
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Кино

Вышел трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн

Российская газета 09 января в 13:25
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

На Аляске спасли оставшегося на 22 дня на морозе мужчину

На Аляске спасли мужчину, который остался без дома и провел на морозе 22 дня, пишет Daily Mail 11 января.
Известия вчера в 21:38
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 03:40
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН 03:36
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Космос

Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

РИА Новости 10 января в 09:34
Политика

Семь стран лишили права голоса в ООН

Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Lenta.ru 04:46
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что в Станицу Луганскую прибыли наемники из Канады

Граждане Канады - наемники одной из частных военных компаний - прибыли в подконтрольную Киеву Станицу Луганскую близ линии соприкосновения в Донбассе, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
РИА Новости 05:50
Политика

Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
РИА Новости 04:41
Происшествия

В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери

Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Российская газета 02:05
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Политика

СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Вести.Ru 00:45
Транспорт

На участке Москва-Мытищи запустят новые пути

Московский Комсомолец 05:35
Политика

Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.
Известия вчера в 11:52
Шоу-бизнес

Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»

Bimru.ru 05:11
Футбол

«Кёльн» ведет переговоры с «Локомотивом» по поводу Хёведеса

По информации российского издания: «Спорт-Экспресс», московский «Локомотив» встретился с представителями немецкого «Кёльна», сотрудники обсуждали возможный трансфер защитника Бенедикта Хёведеса.
ГЛАС.RU 06:19
Армия и оружие

CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих

Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:39
Политика

В Госдуме оценили призыв британского министра меньше опираться на США

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что США могут углубить изоляционистскую политику, в связи с чем Британия должна быть готова меньше опираться на американскую помощь.
RT на русском 05:31
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
URA.Ru 05:37
Общество

Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть

РИА Новости 01:43
Политика

Трамп поддержал протестующих в Иране твитами на фарси

Известия вчера в 17:50
Армия и оружие

TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»

В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
RT на русском 03:54
Политика

Поклонская рассказала о проблемах с получением паспортов в Крыму

РИА Новости вчера в 08:05
Гаджеты

Гарнитуры Thermaltake Shock XT 7.1 и Shock XT относятся к игровым

В обеих моделях используются 50-миллиметровые излучатели, но особенностью Shock XT 7.1 является наличие встроенной звуковой карты с процессором цифровой обработки сигналов, которая позволяет получить виртуальный объемный звук 7.1.
iXBT.com 06:46
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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