Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Шоу-бизнес СМИ: Заворотнюк выписали из клиники Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Автоспорт Мотоциклист погиб на этапе «Дакара» Португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли "Дакар", сообщается на официальной страница соревнований в Facebook.

Происшествия Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Происшествия В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Политика «Северный поток-2» заработает: Путин и Меркель обсудили общие интересы В последний раз Ангела Меркель была в Кремле 5 лет назад, тем символичнее, что этого новый политический год она открывает именно в центре российской столицы.

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Культура Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона» Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.

Экономика В России подорожает черный хлеб Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.

Политика Семь стран лишились права голоса в ООН Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.

Технологии Похоже, при создании S.T.A.L.K.E.R. 2 используют фотограмметрию В начале года создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 неожиданно для самих себя пришлось раньше времени подтвердить, что шутер создаётся на Unreal Engine 4, закрепив скриншот модели «прошлогоднего батона».

Политика Блумберг пообещал потратить $1 млрд на борьбу с Трампом на выборах Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и участник предвыборной гонки Майкл Блумберг заявил, что готов потратить $1 млрд собственных средств на поддержку кандидата от Демократической партии на выборах президента США, чтобы противостоять действующему главе страны Дональду Трампу.

Общество Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Общество Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.