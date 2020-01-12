Политика

НТВНТВНетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Нетаньяху обвинил Иран в обмане со сбитым украинским Boeing

News.ru07:55

Нетаньяху: Иран знал, что сбил самолет, но врал

Московский Комсомолец06:32

Нетаньяху обвинил власти Ирана во лжи о крушении самолета в Тегеране

Комсомольская правда06:54

В Израиле обвинили Иран во лжи из-за катастрофы Boeing

РЕН ТВ06:33

Нетаньяху обвинил Иран во лжи

Взгляд.ру07:16

Нетаньяху обвинил Иран в халатности и обмане всего мира

Газета.Ru06:28

Нетаньяху обвинил Иран во лжи по поводу украинского самолета

РИА Новости06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 10:13, Ашберн
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 07:51
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Газета.Ru 07:53
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи

РИА Новости вчера в 23:27
Автоспорт

Мотоциклист погиб на этапе «Дакара»

Португальский мотоциклист Пауло Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли "Дакар", сообщается на официальной страница соревнований в Facebook.
Газета.Ru 05:12
Происшествия

Пьяный восьмиклассник зарезал отчима в Петербурге

У подростка и отчима возник конфликт, в результате котором школьник взял нож и ударил 46-летнего гражданина Узбекистана в шею.
Газета.Ru 06:51
Происшествия

Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

Актрису театра и кино Рената Литвинова сбила машина в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 09:48
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл вторую личную гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Российская газета 09:33
Происшествия

В Индии самолет совершил вынужденную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании AirAsia, летевший из Калькутты в Мумбаи, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за женщины, угрожавшей взорвать воздушное судно, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.
РИА Новости 07:51
Политика

«Северный поток-2» заработает: Путин и Меркель обсудили общие интересы

В последний раз Ангела Меркель была в Кремле 5 лет назад, тем символичнее, что этого новый политический год она открывает именно в центре российской столицы.
Вести.Ru 09:42
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
Культура

Новый стиль Мерьем Узерли назван «трендом сезона»

Внимание многих присутствующих было приковано не только к самой Мерьем, но и к ее наряду: многие назвали платье «трендом сезона» и похвалили Узерли за отличный выбор.
Rusturkey.com вчера в 22:04
Происшествия

На Украине задержали убийц снайперши из батальона имени Дудаева

Lenta.ru 08:13
Экономика

В России подорожает черный хлеб

Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 03:03
Политика

МИД Ирана вызвал посла Британии после участия в акции

Посла Великобритании в Тегеране Роба Макэйра вызвали в Министерство иностранных дел Ирана после участия в антиправительственном митинге.
РБК 09:02
Политика

Названа сумма выплат семьям погибших в крушении украинского Боинга

Lenta.ru вчера в 14:21
Политика

Семь стран лишились права голоса в ООН

Статья 19 устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
BFM.ru 10:06
Хоккей

Илья Ковальчук повторил достижение Павла Буре в матче НХЛ

РБК 02:50
Технологии

Похоже, при создании S.T.A.L.K.E.R. 2 используют фотограмметрию

В начале года создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 неожиданно для самих себя пришлось раньше времени подтвердить, что шутер создаётся на Unreal Engine 4, закрепив скриншот модели «прошлогоднего батона».
Игромания.ру 07:59
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова родила третьего ребенка

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Знаменательное событие произошло рано утром.
StarHit.ru 06:17
Происшествия

Солдат-срочник Шамсутдинов останется обвиняемым в жестоком убийстве

Красная весна 07:13
Политика

Блумберг пообещал потратить $1 млрд на борьбу с Трампом на выборах

Бывший мэр Нью-Йорка, предприниматель и участник предвыборной гонки Майкл Блумберг заявил, что готов потратить $1 млрд собственных средств на поддержку кандидата от Демократической партии на выборах президента США, чтобы противостоять действующему главе страны Дональду Трампу.
Известия 08:52
Общество

Омский травматолог извинился за отказ принимать пациентов

Дежурный врач травмпункта в Омске, оказавшийся в центре скандала после отказа принимать пациентов, извинился за свой поступок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
РИА Новости 08:54
Общество

Японский миллиардер объявил конкурс-сватовство на полет с ним на Луну

Японский миллиардер и плейбой Юсаку Маэдзава объявил конкурс для девушек, которые захотели бы полететь с ним вместе на Луну и стать его спутницей жизни.
РИА Новости 07:00
Политика

В Госдуме прокомментировали идею отметить «450-летие сожжения Москвы»

РИА Новости 07:21
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Ведомости 09 января в 08:29
Культура

Звезда сериала «Во все тяжкие» Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут

ToDay News Ufa 05:19
Шоу-бизнес

53-летнюю Ренату Литвинову заподозрили в беременности

В социальных сетях разгорелась дискуссия. Некоторые уверенно заявили, что беременность 53-летней звезды невозможна в силу физиологии.
СоцИнформБюро 09 января в 06:39
ещё по теме
Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное