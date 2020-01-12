Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».

Нетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном

Политика Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.

Шоу-бизнес Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».

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Общество В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.

Происшествия Модель Ксения Пунтус находится в реанимации Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.

Происшествия СКР: следствие выясняет происхождение денег полковника МВД Захарченко Ежемесячные взятки за покровительство ООО «Группа компаний 1520» могут являться одним из источников преступных денег бывшего полковника МВД Захарченко, рассказал 12 января заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант».