Политика
НТВНетаньяху обвинил Иран во лжи об авиакатастрофе под Тегераном
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху резко раскритиковал Иран после крушения Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины». Нетаньяху заявил, что в ситуации с украинским самолетом Тегеран «обманул весь мир».
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Политика
Сурков прибыл в Абхазию для урегулирования кризиса
Помощник президента РФ Владислав Сурков, курирующий вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, прибыл в Сухум для урегулирования кризиса.
Шоу-бизнес
Давид Манукян прилетел к Ольге Бузовой в Таиланд
Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу «План Б», хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню «Лайкер».
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Происшествия
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьных аттестатах
Министр напомнила, что некоторые школы уже давно используют систему «зачёт-незачёт», однако при получении аттестата все оценки сводятся к пятибалльной системе.
Армия и оружие
Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Авто
Кроссовер Kia Seltos поступил к дилерам в России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Армия и оружие
Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Происшествия
СКР: следствие выясняет происхождение денег полковника МВД Захарченко
Ежемесячные взятки за покровительство ООО «Группа компаний 1520» могут являться одним из источников преступных денег бывшего полковника МВД Захарченко, рассказал 12 января заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов в интервью корреспонденту газеты «Коммерсант».
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор дал рекомендации, как не получить болезнь Альцгеймера.
Шоу-бизнес
Александр Ревва женился в четвертый раз
Торжественная церемония состоялась на Мальдивах. Интересно, что избранницей артиста стала его законная жена Анжелика - снова.
Игры
Ожидаемую Cyberpunk 2077 воссоздали в виде игры для первой PlayStation
Напомним, выход Cyberpunk 2077 запланирован на 16 апреля 2020 года для компьютеров, Xbox One и PlayStation 4.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» в овертайме
Футбол
Денисов и Кьяртанссон покинули ФК «Рубин»
Денисов пришёл в «Рубин» в июне 2019 года. Исландец Кьяртанссон выступал за казанскую команду с июля 2019 года на правах аренды.
Общество
Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии
"Сегодня сотрудники сбросили тысячи килограммов еды (в основном, сладкого картофеля и моркови)", - написал он.
Политика
Меркель призвала завершить строительство «Северного потока-2»
Строительство газопровода «Северный поток-2» должно быть окончено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова родила сына новому мужу
Все потому, что Мария увлеклась баскетболистом Андреем Зубковым, который младше нее на 6 лет.
Единоборства