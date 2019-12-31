Политика

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по-русски поздравил с Новым годом русскоговорящих израильтян. Соответствующее видеообращение политика опубликовала в Twitter его канцелярия.
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Нетаньяху по-русски поздравил русскоязычных израильтян с наступающим Новым годом

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