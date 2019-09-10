Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаНетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля

В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий: - Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Саудовская Аравия осудила планы Нетаньяху аннексировать часть Западного берега

ТАСС19:09

Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину

РИА Новости12:47

Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан

Lenta.ru11:36

Нетаньяху перед выборами пообещал захватить Иорданскую долину

Газета.Ru15:47

Иордания назвала «опасной эскалацией» слова Нетаньяху о захвате Голан

РБК15:17

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Коммерсантъ15:06

Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину

Московский Комсомолец13:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 22:04, Вашингтон
Политика

Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Космос

Испытания робота «Федора» после полета начнутся 11 сентября

ТАСС 17:16
Кино

Назван самый провальный фильм в истории Голливуда

Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика

Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным

По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru вчера в 05:28
Хоккей

Овечкин обошел Хабиба в споре за звание спортсмена года по версии GQ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан спортсменом года по версии GQ.
Спорт-Экспресс 19:48
Шоу-бизнес

Билан извинился перед жителями Самары за испорченный концерт

Российский певец Дима Билан принес извинения за испорченный концерт, на котором он выступал в Самаре в День города.
URA.Ru вчера в 17:50
Футбол

Луис Адриано оформил первый хет-трик за «Палмейрас»

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
Чемпионат 21:43
Происшествия

Пожар уничтожил шесть жилых домов в станице Тамань

В станице Тамань в Краснодарском крае из-за степного пожара сгорели шесть жилых домов, на территории поселения введён режим ЧС.
RT на русском 16:54
Армия и оружие

КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы

Во вторник, 10 сентября, в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня.
Газета.Ru 19:49
Политика

В Кремле рассказали о вывезенном из России «американском шпионе»

Вчера телеканал CNN заявил, что ЦРУ вывезло из России своего агента, являвшегося одним из самых высокопоставленных чиновников в российском правительстве.
RuNews24.ru 08:10
Армия и оружие

Мадуро назвал учения Венесуэлы на границе с Колумбией защитой

Венесуэла, проводя военные учения на границе с Колумбией, никому не угрожает, а лишь защищает свою территорию, сообщил президент страны Николас Мадуро.
РИА Новости 19:25
Происшествия

Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

Lenta.ru вчера в 13:10
Авто

Самые долгоживущие автомобильные моторы в мире

Car.ru 10:40
Происшествия

В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев

РИА Новости 07:41
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Известия 21:25
Общество

Дудь в третий раз получил премию «Человек года» GQ

РБК 18:40
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Здоровье

По программе «Земский доктор» в Дагестане трудоустроено уже 147 врачей

147 врачей в этом году уже трудоустроились по программе «Земский доктор». Такие данные приводит Минздрав республики.
РГВК Дагестан 10:05
Политика

Трамп снова продлил санкции за иностранное вмешательство в выборы

Действие американских санкций за иностранное вмешательство в выборы в США продлены ещё на год, сообщили в пресс-службе глава Штатов.
REGNUM 19:29
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поздравила Александра Ревву с 45-летием

Алла Пугачева поздравила Александра Ревву с 45-летием Примечательно, что Ревву поздравили сегодня многие звезды, среди которых поп-король Филипп Киркоров.
Вокруг ТВ 11:24
Происшествия

Взрыв в Кабуле прогремел у посольства США

REGNUM 17:38
Игры

Electronic Arts запустила бета-тестирование нового игрового сервиса

Live24 05:58
Футбол

Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатной ведомости клуба, информирует Gazzetta dello Sport.
Спорт-Экспресс 11:50
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Армия и оружие

Разработчик оценил заводские испытания корвета «Гремящий»

В Финский залив вышел новейший корвет проекта 20385 «Гремящий» для прохождения заводских испытаний, в ходе которых была проверена работа различных систем.
Телеканал 360° 09:21
Происшествия

В США водитель Tesla уснул за рулем во время движения автомобиля

Радио Sputnik 11:10
Общество

Шведский ученый призвал употреблять человеческое мясо

Как считает ученый, употребление в пищу мяса человека, полученного из трупов, могло бы помочь спасти человечество, если бы мировое сообщество обратилось к этой идее.
Накануне.Ru 18:22
Общество

Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре

В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Экономика

РЖД снизит стоимость перевозки угля по просьбе властей Кузбасса

Власти Кемеровской области обратились к РЖД с намерением продлить сниженную ставку на перевозки основного экспортного продукта Кузбасса.
VSE42.RU 02:30
Наука

Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц

Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Западный берег реки Иордан
Регион
Регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А находится под полным контролем Палестинской национальной администрации, зона B - под гражданским контролем ПНА, но под военным контролем Израиля, зона C - под полным контролем Израиля. В зоне А находятся города Вифлеем, Дженин, Иерихон, Калькилия, Наблус, Рамалла, Сальфит, Тубас, Тулькарм, 80% территории Хеврона и другие.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное