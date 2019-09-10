Политика
Комсомольская правдаНетаньяху пообещал сделать Иорданскую долину частью Израиля
В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий: - Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху.
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Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину
Московский Комсомолец13:19
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