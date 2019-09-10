Политика
News.ruНетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на западном берегу Иордана, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент. Он уверен, что эта территория является стратегически важной для государства.
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Нетаньяху намерен аннексировать часть Западного Берега после победы на выборах
Московский Комсомолец08:53
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Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Телепрограмма 05:59
Космос
Робот Fedor опубликовал видео после возвращения с МКС
Робот "Федор", который вернулся с МКС, опубликовал в своем Тwitter фото и видео.
РЕН ТВ вчера в 11:48
Общество
Медведев заявил, что четырехдневку могут ввести «хоть завтра»
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России может наступить «хоть завтра».
URA.Ru 09:52
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Расмуссен предложил Грузии вступить в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Грузии следует начать дискуссии на тему, приемлемо ли для нее вступление в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, заявил бывший генеральный секретарь альянса Андерс Фог Расмуссен, выступая на пятой международной конференции в Тбилиси.
Евразия Daily вчера в 13:17
Армия и оружие
Минобороны Латвии призвало Россию к большей открытости
Государственный секретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс заявил, что Россия должна проявлять большую открытость в вопросе проведения учений в балтийском регионе для снижения напряжённости.
RT на русском 18:43
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru 20:12
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала о последней встрече с актрисой
Жительница коттеджного посёлка Крёкшино в Новой Москве, где у звезды "Моей прекрасной няни" Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о своей последней встрече с актрисой.
Life.ru 17:47
Здоровье
США планируют ограничить продажу вейпов
Администрация президента США собирается ограничить продажу вейпов (электронных сигарет с ароматическими добавками).
Коммерсантъ 20:29
Происшествия
Более 250 нелегальных рыбаков из КНДР задержаны в Приморье
«16 северокорейских маломерных плавсредств и более 250 рыбаков-иностранцев задержаны за минувшие сутки силами Береговой охраны Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
RT на русском 21:00
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Собчак считает свадьбу с Богомоловым «дурацким праздником»
Известная светская львица Ксения Собчак назвала свое предстоящее бракосочетание с режиссером Константином Богомоловым "дурацким праздником".
Аргументы недели 15:58
Происшествия
Верховный суд России отменил арест экс-губернатора Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском 20:07
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у зарегистрированного в Иркутске Гринкомбанка, сообщается на сайте регулятора.
РБК 21:01
Общество
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском 15:17
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Происшествия
Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП
Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета 10:57
Наука
Асимптотически безопасная гравитация избавилась от сингулярностей
Физики-теоретики из Нидерландов нашли поправки к закону Ньютона в рамках теории асимптотически безопасной гравитации и показали, что скорректированный потенциал остается конечным даже при нулевом расстоянии между гравитирующими телами.
N+1 09 сентября в 06:00
Общество
Места в очереди за iPhone 11 в Москве продаются за 400 тысяч
Российская газета 15:00
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости 18:26
Происшествия
Трагедия 11 сентября стала самым громким терактом в истории
18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
Парламентская газета вчера в 17:12
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика
Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке
Expert.ru вчера в 11:01
Здоровье
Кремлевский врач предупредил о последствиях штрафов для больниц
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Минздрав планирует предоставить Росздравнадзору возможность взыскания штрафов с больниц за несоответствующий стандартам уровень медобслуживания.
URA.Ru 03:20
Авто
Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта
На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски.
Журнал Авто.ру 14:05