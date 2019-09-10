Политика

News.ruNews.ruНетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на западном берегу Иордана, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент. Он уверен, что эта территория является стратегически важной для государства.
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Аббас заявил, что аннексия части Западного берега Израилем уничтожит все шансы на мир

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Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан

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Газета.Ruвчера в 15:47

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РБКвчера в 14:08

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Коммерсантъвчера в 15:06
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Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
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Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
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Российское правительство поручило Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.
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МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
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Регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А находится под полным контролем Палестинской национальной администрации, зона B - под гражданским контролем ПНА, но под военным контролем Израиля, зона C - под полным контролем Израиля. В зоне А находятся города Вифлеем, Дженин, Иерихон, Калькилия, Наблус, Рамалла, Сальфит, Тубас, Тулькарм, 80% территории Хеврона и другие.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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