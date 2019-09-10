Политика

News.ruNews.ruНетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна захватит населённые пункты, расположенные на западном берегу Иордана, в случае победы правящей партии «Ликуд» на выборах в парламент. Он уверен, что эта территория является стратегически важной для государства.
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Аббас заявил, что аннексия части Западного берега Израилем уничтожит все шансы на мир

ТАССвчера в 09:54

Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине

РИА Новостивчера в 04:19

Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан

Lenta.ru10 сентября в 11:36

Нетаньяху намерен аннексировать часть Западного Берега после победы на выборах

Московский Комсомолецвчера в 08:53

Нетаньяху перед выборами пообещал захватить Иорданскую долину

Газета.Ru10 сентября в 15:47

Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину

РБК10 сентября в 14:08

Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Коммерсантъ10 сентября в 15:06
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Происшествия

Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина

Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости вчера в 22:12
Армия и оружие

В Британии назвали самое грозное оружие России

Газета.Ru вчера в 19:25
Политика

Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 10 сентября в 09:01
Политика

Трюдо объявил о роспуске парламента Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru вчера в 13:01
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

Трамп может назначить Помпео на место Болтона

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»

Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM вчера в 08:19
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Армия и оружие

Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»

Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru вчера в 21:35
Происшествия

Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП

Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru вчера в 08:57
Футбол

Агент Куртуа арестован по обвинению в отмывании денег

Агент голкипера «Реала» Тибо Куртуа Кристоф Энроти был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции, сообщает Marca.
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Политика

Медведев назвал наиболее бедные слои населения

К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Политика

Глава МВД Украины Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал появившиеся накануне сообщения об уходе в отставку.
Российский Диалог вчера в 23:03
Происшествия

Применившие слезоточивый газ против полиции задержаны в Улан-Удэ

В Улан-Удэ задержаны 17 человек, оказавшие сопротивление сотрудникам полиции с использованием слезоточивого газа.
Ридус вчера в 17:55
Происшествия

Эстонский каскадер убил свою подругу и неделю изображал ее живой

Discover24 вчера в 02:40
Авто

Lamborghini за 180 миллионов, Audi RS 6 и другие быстрые тачки Франкфурта

На фоне суперкаровского изобилия, царившего весной на Женевском автосалоне, нынешний Франкфурт выглядит по-сиротски.
Журнал Авто.ру вчера в 14:05
Общество

Синоптики рассказали, когда в столице закончится летнее тепло

Выходные в Москве могут быть дождливыми. Метеорологи заявили, что пока антициклон удерживает теплую погоду в столице.
Газета.Ru 10 сентября в 11:58
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Политика

Нетаньяху отметил важность отношений с Путиным

Нетаньяху отметил, что очень ценит свои отношения с Путиным и считает поддержку контактов очень важной составляющей взаимодействия России и Израиля, в частности, именно это позволило избежать нежелательных столкновений во время военных операций в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 20:14
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс вчера в 05:10
Происшествия

К координатору саратовского «Голоса» пришли с обыском

Сегодня, 12 сентября, рано утром силовики пришли с обыском к саратовскому координатору движения «Голос», ведущему ИА «Свободные новости» Александру Никишину.
FreeNews-Volga вчера в 23:19
Политика

Москалькова прокомментировала возможность сокращения рабочей недели

Государственная Дума в ближайшее время обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю, по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями могут подготовить соответствующие законопроекты, сообщил в среду председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
РИА Новости вчера в 22:51
Экономика

ПФР одобрил новую пенсионную реформу

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов позитивно оценил предложенную Минфином модель системы добровольных пенсионных накоплений, даже не изучая ее.
Инвест-Форсайт 10 сентября в 08:11
Армия и оружие

Российские и сирийские радары активно глушат

Российские и сирийские радары глушат системами РЭБ.
Avia.pro вчера в 19:52
Наука

Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию

Naked Science 09 сентября в 08:58
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Гаджеты

Представлены смартфоны Apple iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max

iXBT.com 10 сентября в 14:43
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Западный берег реки Иордан
Регион
Регион на Ближнем Востоке, который является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. В настоящее время территория Западного берега разделена на три зоны: зона А находится под полным контролем Палестинской национальной администрации, зона B - под гражданским контролем ПНА, но под военным контролем Израиля, зона C - под полным контролем Израиля. В зоне А находятся города Вифлеем, Дженин, Иерихон, Калькилия, Наблус, Рамалла, Сальфит, Тубас, Тулькарм, 80% территории Хеврона и другие.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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