Политика

Газета.RuГазета.RuНетаньяху перед выборами пообещал захватить Иорданскую долину

Готовящий себя и свою партию "Ликуд" к напряженным выборам в Кнессет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении аннексировать долину реки Иордан - большую часть Западного берега реки, если его политическое объединение победит по итогам голосования, назначенного на 17 сентября.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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