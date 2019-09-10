Политика
Газета.RuНетаньяху перед выборами пообещал захватить Иорданскую долину
Готовящий себя и свою партию "Ликуд" к напряженным выборам в Кнессет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении аннексировать долину реки Иордан - большую часть Западного берега реки, если его политическое объединение победит по итогам голосования, назначенного на 17 сентября.
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Нетаньяху намерен аннексировать часть Западного Берега после победы на выборах
Московский Комсомолец08:53
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:28, Вашингтон
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В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
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Сегодня, 11 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Lenta.ru 09:50
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Педиатр посоветовала, как защитить детей от осенней простуды
Родителям, как пишет информационно-аналитический журнал "Слово и Дело", ссылающийся на врача-педиатра сети клиник "Здравица" Анастасию Осипову, нужно знать, как защитить своего ребенка от сезонной простуды.
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
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Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
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