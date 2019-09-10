Политика
РБКНетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах. Заявление Нетаньяху цитирует The Times of Israel.
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Нетаньяху пообещал распространить суверенитет Израиля на Иорданскую долину
Московский Комсомолец13:19
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Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru вчера в 15:17
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Футбол
Покер Роналду помог Португалии обыграть Литву в квалификации Евро-2020
Сборная Португалии добыла крупную победу над командой Литвы в рамках группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы-2020.
RT на русском 16:38
Экономика
Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд
Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год.
Российская газета 17:15
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
Россия увеличила экспорт водки на 14,7%
Объем экспорта водки из России по итогам семи месяцев 2019 года в денежном выражении вырос на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $78,7 млн, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).
REGNUM 04:40
Хоккей
Овечкин поработал кассиром в супермаркете
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поработал кассиром в американском супермаркете, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:58
Гаджеты
Apple презентует 10 сентября новые модели iPhone
Пятый канал вчера в 21:16
Политика
Избирком признал выборы губернатора Сахалина состоявшимися
Выборы губернатора Сахалинской области признаны состоявшимися и действительными, сообщила в среду на итоговом заседании председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
РИА Новости 19:33
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 08 сентября в 16:44
Экономика
В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ вчера в 03:49
Хоккей
Игорь Ларионов назначен советником штаба сборной России
Двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов назначен советником главы штаба сборной России, сообщает официальный сайт ФХР.
Спорт-Экспресс 12:23
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Путешествия
Посол рассказал о причинах гибели россиян на курортах в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, что с начала туристического сезона около 90 граждан РФ скончались в Турции.
РЕН ТВ 20:19
Политика
Трамп снял Болтона с поста советника по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправлен в отставку, сообщил 10 сентября президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM 12:19
Политика
Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Авто
Volkswagen подогревает интерес вокруг нового кроссовера Tayron
Новому среднеразмерному кроссоверу Volkswagen Tayron практически с момента старта продаж удалось стать одним из самых востребованных SUV в линейке марки.
Новые автомобили вчера в 22:30
Кино
Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38
Финансы
ЦБ обнаружил «дыру» в капитале московского «РАМ банка» в 1,8 млрд руб
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "РАМ банка", лишенного лицензии в июле этого года, составил 1,79 млрд рублей, говорится в материалах ЦБ РФ.
ТАСС 14:51
Космос
На МКС впервые в истории замесили цемент
Южный Федеральный 13:37
Технологии
Сбербанк запустил возможность открытия счета ИП онлайн
Сообщается, что Сбербанк первым в России запустил открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя (ИП) дистанционно.
RuNews24.ru 06:52