с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на сообщение офиса Нетаньяху.

Происшествия В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.

Армия и оружие Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Политика Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.

Политика Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.

Политика Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.

Авто Во Владивостоке выставили на продажу уникальный дизельный ВАЗ-2104 Во Владивостоке выставили на продажу редчайший универсал ВАЗ-2104 с дизельным двигателем.

Политика Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.

Политика Путин удивил короля Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию.

Политика Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца» Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.

Финансы Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.

Политика Партия Качиньского набирает более 45% на выборах в сейм Польши Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.

Общество В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.

Общество Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Политика В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.

Авто Volkswagen представил купе-кроссовер Teramont Cross Sport Компания Volkswagen представила новый кроссовер Atlas Cross Sport — серийную купеобразную версию модели Volkswagen Atlas, известную в России как Volkswagen Teramont.

Здоровье СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Спорт Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).

Общество Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".

Армия и оружие США ввели санкции против Турции Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.