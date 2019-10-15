Политика
ВедомостиНетаньяху попросил Путина помиловать осужденную в России израильтянку
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на сообщение офиса Нетаньяху.
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Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 06:40
с чего всё началось
«Сегодня я обратился к президенту России Путину, как другу еврейского народа и государства Израиль, в отношении Наамы Иссахар»,— написал господин Ривлин в своем Twitter.Коммерсантъ13 октября в 09:54
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В крови сбитого насмерть российским полицейским ребенка нашли алкоголь
В Кировской области эксперты обнаружили алкоголь в крови ребенка, насмерть сбитого сотрудником полиции.
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Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.
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Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой
Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
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Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
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Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
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Во Владивостоке выставили на продажу уникальный дизельный ВАЗ-2104
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Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
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Путин удивил короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию.
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Авторы фильма о крушении МН17 на Украине попали в список «Миротворца»
Украинский сайт «Миротворец» внес в свой черный список авторов документального фильма о катастрофе МН17 в июле 2014 года в Донбассе – Макса ван дер Верффа и Риттера Нормана.
Взгляд.ру 13:59
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Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
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Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше после обработки 82,79% протоколов.
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Общество
В Москве уволена избивавшая учеников коррекционной школы педагог
Директор московской коррекционной школы № 2124 Ирина Колобаева рассказала 15 октября, что классный руководитель, которая била учеников, уволена, сообщает РИА Новости.
Известия 12:48
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Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину во вторник, 15 октября, прооперировали в одной из столичных клиник.
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Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
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Телеведущая и актриса Руслана Писанка пострадала от цыган в Киеве
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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
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В ЕС одобрили план Украины по урегулированию конфликта на Донбассе
По словам Федерики Могерини, предложенный Украиной план касается как ситуации на Донбассе, так и реформ на Украине.
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Volkswagen представил купе-кроссовер Teramont Cross Sport
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СП: цели нацпроекта «Здравоохранение» не попали в госпрограмму
На госпрограмму «Развитие здравоохранения», включающую расходы на профильный нацпроект, в следующем году планируется направить 841,9 млрд рублей (на 9,3% больше про сравнению с аналогичным показателем 2019 года).
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Глава РУСАДА признал подмену данных московской лаборатории
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
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Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
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США ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США.
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Авто
Lada Largus получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.
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