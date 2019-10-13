с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента Владимира Путина помиловать израильтянку Нааме Иссахар, приговоренную в России к 7,5 года тюрьмы. Об этом пишет израильское издание Ynet со ссылкой на сообщение офиса Нетаньяху.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

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Происшествия В Нидерландах обнаружена семья, которая 9 лет пряталась в подвале дома Полиция в провинции Нидерландов Дренте на северо-востоке королевства обнаружила 58-летнего мужчину и шестерых его детей в возрасте от 16 до 25 лет, которые около девяти лет жили в подвале фермерского дома.

Гаджеты Молодёжный смартфон Honor 20 Lite стал доступен для предзаказа О появлении молодежной модели сообщалось ранее, но тогда предполагалось, что смартфон получит название Honor 20 Youth Edition или Honor 20 Lite.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

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Политика Контактная группа не согласовала новые даты разведения сил в Донбассе Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на пилотных участках, сообщил «Интерфаксу» источник на переговорах.

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Гаджеты Представлен 5G-смартфон Xiaomi Redmi K30 В пятницу, 14 октября, компания Xiaomi провела презентацию обещанного Redmi K30 с поддержкой высокоскоростной сети передачи мобильных данных 5G.

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