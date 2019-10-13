с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал ТАСС, что ему известно о просьбе премьер-министра. Путину, по его словам, передадут обращение после того, как оно поступит по дипломатическим каналам. Это уже третья просьба израильских властей о помиловании Наамы Иссахар.

В Кремле ответили на просьбу Нетаньяху о помиловании израильтянки

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