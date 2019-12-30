Политика

RT на русскомRT на русскомНетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности после предъявленных премьеру обвинений по трём делам.
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Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

РИА Новости13:48

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

RT на русском14:09

Нетаньяху заявил, что попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований

ТАСС15:07

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

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Коммерсантъ15:49

Биньямин Нетаньяху намерен просить Кнессет предоставить ему иммунитет от уголовного преследования

Эхо Москвы18:04

Нетаньяху попросил парламент о неприкосновенности

Аргументы и Факты14:45
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 18:33, Ашберн
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Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
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Галкин посмеялся над новогодним обращением Путина

Московский Комсомолец 13:31
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В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Lenta.ru 18:08
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В Волгоградской области машина сбила семью с ребенком

В Волгоградской области Volkswagen Polo сбил на дороге ребенка 2007 года и его родителей, взрослые погибли, сообщили в региональном управлении МВД.
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Происшествия

В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян

Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
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Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости 12:32
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Филипп Киркоров станет Султаном, а Игорь Крутой – Хоттабычем

Султаном станет Филипп Киркоров, а в образе старика Хоттабыча появится Игорь Крутой.
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Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

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Общество

В Киеве националисты провели шествие в честь Бандеры

В Киеве прошел марш националистов в честь дня рождения Бандеры, передает "Страна.ua".
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Многокомпонентные салаты в Роспотребнадзоре называют «отличной питательной средой для развития микробов и вирусов» и просят петербуржцев воздержаться от их большого количества на новогоднем столе.
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
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Компания AMD рассчитывает сделать новые флагманские видеокарты в два раза быстрее нынешних.
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«Нафтогаз» завершил отделение оператора ГТС Украины

Украинский «Нафтогаз» полностью завершил отделение оператора газотранспортной системы (ГТС) страны от своей структуры.
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Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь

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Госбюро расследований Украины обнаружило у себя кризис

Госбюро расследований Украины сообщило o "кризисных явлениях" в своей деятельности.
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Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»

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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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