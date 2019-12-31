Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

Политика Названа особенность новогоднего обращения Путина Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Политика Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.

Общество Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.

Общество В России поменялись правила получения пособий на детей Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.

Общество Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Общество Нидерланды официально отказались от названия «Голландия» Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.