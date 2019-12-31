Политика
РИА НовостиНетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
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Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Хоккей
Молодежная сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира
Футбол
Один из лучших бомбардиров Лиги 1 мог перейти в «Спартак»
В текущем сезоне Лиги 1 Осимхен провел 18 матчей, забил 10 голом и отдал 4 ассиста.
Политика
Названа особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Общество
Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона
Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
Хоккей
Шайба Радулова помогла «Далласу» одержать победу над «Нэшвиллом»
Хоккеисты "Даллас Старз" одержали волевую победу над "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел на открытом воздухе в рамках "Зимней классики".
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Общество
В России поменялись правила получения пособий на детей
Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.
Экономика
Пошли по миру: самые громкие банкротства предприятий Ростовской области в 2019 году
"Премиум Тула" Один из крупнейших производителей овощей в Ростовской области компания "Премиум Тула" была признана банкротом в июне 2019 года по требованию "Московского индустриального банка".
Армия и оружие
Принятие на вооружение ЗРК С-500 «Прометей» перенесли на 10 лет
Изначально планировалось, что ЗРК поступит на вооружение армии России в 2015 году.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.
Происшествия
При столкновении двух автобусов в Подмосковье пострадали шесть человек
В подмосковном Красногорске столкнулись два автобуса, пострадали шесть человек. Авария произошла на Путилковском шоссе, уточняет ТАСС.
Экономика
Вступил в силу закон о льготной ипотеке на селе
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о льготных условиях оформления ипотечного кредита для граждан, живущих на селе, сообщает ИА REGNUM.
Музыка
Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Общество
Нарколог Минздрава назвал смертельно опасное средство против похмелья
Борьба с похмельем при помощи новой дозы алкоголя является «смертельно опасной штукой».
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Политика
Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с «Зелеными»
Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые".
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Происшествия
В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток
Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.
Общество
Как пенсионеры КЧР исполнили новогоднюю мечту девочки из Австрии
Политика