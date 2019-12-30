Политика
РИА НовостиНетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:06, Ашберн
Энергетика
Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился
Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей "Газпрома".
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Футбол
Тарасов назвал главный итог десятилетия: «Это не было бы возможно, если бы Россия не развивалась»
Футболист Дмитрий Тарасов, который после ухода из «Локомотива» по-прежнему остается в статусе свободного агента, опубликовал новогодний пост, в котором в числе прочего назвал главный итог десятилетия.
Шоу-бизнес
Максим Виторган рассказал, как встретил Новый год один
Российский актер Максим Виторган рассказал, как встретил 2019 год. Уходящий год выдался сложным для Виторгана.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
Кот разрушил фигуру из конструктора с 2 тыс. деталей
Кот разрушил фигуру из 2432 деталей конструктора, о чем его хозяин написал в Facebook.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
Гаджеты
Xiaomi представила новые умные часы Watch Color
Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
Экономика
В России увеличится минимальный размер оплаты труда
С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".
Происшествия
Более десяти человек убили в США в новогоднюю ночь
В течение нескольких часов с начала нового года в США погибли более десяти человек, в том числе двое детей.
Авто
В Германии показали пикап BMW X7
Онлайн-премьера пикапа на основе BMW X7 прошла ещё в июле 2019-го. Сейчас же машину показали «вживую».
Общество
В США могут запретить некоторые ароматизированные смеси для e-сигарет
Президент США Дональд Трамп объявил, что «некоторые ароматизированные смеси» для электронных сигарет будут запрещены к продаже «на какой-то период времени».
Общество
Минвостокразвития предложило создать новую госкорпорацию «Росшельф»
Минвостокразвития подготовило законопроект о создании госкорпорации «Росшельф» по освоению арктического шельфа.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Политика
Помпео отложил визит на Украину
Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Футбол
ФК «Краснодар» вернул Егора Сорокина из аренды в «Рубине»
Центральный защитник казанского "Рубина", один из кандидатов в сборную России Егор Сорокин вторую часть сезона-2019/2020 проведет в "Краснодаре".
Общество
С 1 января в Белоруссии повышен пенсионный возраст
С 1 января 2017 года в стране началось плавное повышение пенсионного возраста ежегодно на 6 месяцев.
Единоборства
Российский боец нокаутировал американца и заработал 1 млн долларов
Российский боец MMA Али Исаев отправил в нокаут американского соперника Джареда Рошольта в финале Гран-при Professional Fighting League (PFL).
Происшествия
В Волжском произошла драка с участием Дедов Морозов
На празднике в Волжском Волгоградской области произошла драка аниматоров в костюмах Дедов Морозов с местными жителями, передает РИА "Новости".
Авто
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей
Как стало известно, порядка 640 тысяч автомобилей имеют разные дефекты.
Футбол
Кардозу может покинуть «Динамо»
Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.
Здоровье
Гончарук заявил о выделении 72 млрд. гривен на медицинскую реформу
Напомним, что еще в августе прошлого года в бюджете Украины закончились средства, предусмотренные на лечение тяжелобольных граждан страны за границей за государственный счет.
Происшествия
В Москве 30 человек задержаны на пикете в поддержку политзаключенных
В центре Москвы на Тверской улице были задержаны 30 человек, среди них девушка, проводившая пикет, сообщает «ОВД-Инфо».
Энергетика
С января бензин в Латвии подорожал на 10 евроцентов
По предварительным подсчетам Службы государственных доходов Латвии, розничные цены на бензин должны были вырасти с января на четыре цента, на дизтопливо — на пять евроцентов, на нефтяной газ — на три евро.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Общество
В Латвии отказались от присвоения статуса неграждан русским детям
Латвийские власти решили с 1 января отменить практику присвоения статуса неграждан русским детям.