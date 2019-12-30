Политика

РИА НовостиРИА НовостиНетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.
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Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

РИА Новости13:48

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

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Нетаньяху заявил, что попросит парламент предоставить ему иммунитет от расследований

ТАСС15:07

Нетаньяху попросил о парламентской неприкосновенности

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Нетаньяху попросит парламент о неприкосновенности по трем уголовным делам

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Биньямин Нетаньяху намерен просить Кнессет предоставить ему иммунитет от уголовного преследования

Эхо Москвы18:04
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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