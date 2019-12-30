Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, которому ранее были предъявлены обвинения по трем делам, подаст спикеру кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

Происшествия Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.

Технологии WhatsApp перестанет работать на ряде устройств Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.

Общество МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.

Экономика В России увеличится минимальный размер оплаты труда С 1 января 2020 года в России увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом сообщает "Российская газета".

Авто В Германии показали пикап BMW X7 Онлайн-премьера пикапа на основе BMW X7 прошла ещё в июле 2019-го. Сейчас же машину показали «вживую».

Политика Помпео отложил визит на Украину Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.

Происшествия В Волжском произошла драка с участием Дедов Морозов На празднике в Волжском Волгоградской области произошла драка аниматоров в костюмах Дедов Морозов с местными жителями, передает РИА "Новости".

Футбол Кардозу может покинуть «Динамо» Кардозу перешел в «Динамо» из «Тонделы» летом 2018 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.

Энергетика С января бензин в Латвии подорожал на 10 евроцентов По предварительным подсчетам Службы государственных доходов Латвии, розничные цены на бензин должны были вырасти с января на четыре цента, на дизтопливо — на пять евроцентов, на нефтяной газ — на три евро.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.