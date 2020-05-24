Политика

Lenta.ruLenta.ruНетаньяху предстал перед судом в Израиле

Нетаньяху стал первым премьер-министром за всю историю Израиля, который предстал перед судом, находясь в должности.
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Биньямин Нетаньяху считает свой уголовный процесс попыткой государственного переворота

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Нетаньяху прибыл в суд

Газета.Ru08:21

СМИ: следующее заседание суда по делам Нетаньяху назначено на 19 июля

ТАСС11:57

В Израиле началось судебное заседание по делам против Нетаньяху

Телеканал RTVI08:47

В Израиле сегодня начался судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаньяху

Эхо Москвы10:02

Первое заседание суда по делам Нетаньяху в Иерусалиме завершилось

РИА Новости10:06
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 15:38, Ашберн
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

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Общество

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Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле

В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
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Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
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США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля.
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