Политика

РИА НовостиРИА НовостиНетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана. По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Кроме того, израильский премьер перечислил Иран среди двух "опасностей для будущего России" наряду с суннитским радикальным исламом.
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Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они обсудят сотрудничество двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
РБКвчера в 22:51

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Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

РБКвчера в 22:51

Нетаньяху рассказал об угрозе Ирана для России

Коммерсантъ00:19

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

РИА Новости01:29

Нетаньяху назвал главную угрозу для России

Lenta.ru00:06

Нетаньяху заявил, что Иран представляет опасность для России

Московский Комсомолецвчера в 23:31

Нетаньяху предупредил Россию об опасности

Газета.Ruвчера в 23:19

Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

RT на русском01:45
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Спорт

ВАДА заказало исследование препаратов от астмы

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заказало у Ульмского университета исследование на тему того, как препараты от астмы влияют на состояние спортсменов.
Матч ТВ 02:01
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

Lenta.ru 01:42
Армия и оружие

В Британии назвали самое опасное оружие России

Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Политика

В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Происшествия

В московском метро на станции «Алтуфьево» мужчина упал под поезд

Вести.Ru 01:32
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском вчера в 03:56
Космос

Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос

Московский Комсомолец вчера в 02:55
Экономика

Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.
Российская газета вчера в 21:15
Экономика

Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок

В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Происшествия

Сбившая подростка экс-чиновница требует 100 тысяч у его родителей

News.ru вчера в 16:27
Экономика

«Ъ»: AliExpress начала продажу автозапчастей с российского склада

AliExpress начал продажу автомобильных запчастей с российского склада.
ТАСС 02:37
Политика

Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
Происшествия

Исполнитель главной роли в фильме «Все будет хорошо» разбился в ДТП

Актер Марк Горонок, получивший всероссийскую известность после роли Пети Смирнова в фильме "Все будет хорошо", попал в ДТП в Ленинградской области.
Российская газета вчера в 10:57
Общество

СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника

Известия вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru вчера в 09:43
Технологии

В Казани пройдет финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

С 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал Всероссийского конкурса среди специалистов в области программирования и дизайна «Цифровой прорыв».
Мэрия г. Казани 02:12
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

В министерстве иностранных дел Украины остались недовольны встречей президента Чехии Милоша Земана с членами организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".
Российская газета 01:37
Финансы

В ПФР рассказали, на сколько подрастут пенсии россиян за три года

Пенсионный фонд России представил проект своего бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, запланировано три повышения пенсий.
ФедералПресс 02:18
Происшествия

Крысы покусали детей в российской школе

По словам завуча школы, опасности нет, потому что детей покусали не крысы, а мыши.
Lenta.ru 02:00
Армия и оружие

В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

Первые два российских вертолетоносца начнут строить в Крыму.
Аргументы недели вчера в 00:35
Общество

Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю

В долгосрочной перспективе переход на сокращенную рабочую неделю допускают 8% работодателей, а подавляющее большинство (76%) вообще не планируют переход на такой график.
РБК 02:20
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия

Электричка сбила двух человек в Подмосковье

Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Футбол

Моуринью считает Роналду феноменом

Бывший тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал четыре гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в ворота Литвы (5:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.
Sportbox.RU вчера в 21:16
Политика

МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо обсудить возможность смягчения действующего в отношении КНДР санкционного режима для поддержания политического процесса по урегулированию проблемы Корейского полуострова.
RT на русском 01:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: Порье оказался намного крепче, чем Макгрегор

Следует напомнить, что 7 сентября Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье в 3-м раунде.
Замана 02:59
Общество

Назван средний возраст жителя России

По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Футбол

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе поражение кряду

Для команды, в составе которой выступает шведский форвард Златан Ибрагимович, это поражение стало вторым кряду.
ProstoProSport вчера в 23:50
Происшествия

На складе боеприпасов на Северном Кипре прогремел взрыв

Министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Кудрет Озерсай сообщил, что жертв в результате произошедшего утром в четверг, 12 сентября, взрыва на складе боеприпасов к востоку от города Гирне на севере Кипра нет.
REGNUM 02:50
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
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