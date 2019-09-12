В Сочи 12 сентября состоится третья за год встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они обсудят сотрудничество двух стран и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.

с чего всё началось

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана. По его мнению, позиции Москвы и Тегерана не всегда совпадают. Кроме того, израильский премьер перечислил Иран среди двух "опасностей для будущего России" наряду с суннитским радикальным исламом.

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

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