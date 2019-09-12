Суннитский радикальный ислам, по оценке премьера, представляет меньшее зло. «В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — опасается Нетаньяху.

с чего всё началось

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, шииты-радикалы из Тегерана - "большее зло", чем суннитский радиальный ислам.

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

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