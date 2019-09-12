Политика

Газета.RuГазета.RuНетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, шииты-радикалы из Тегерана - "большее зло", чем суннитский радиальный ислам.
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Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

Суннитский радикальный ислам, по оценке премьера, представляет меньшее зло. «В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — опасается Нетаньяху.
РБКвчера в 22:51

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Биньямин Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

РБКвчера в 22:51

Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России

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Эксперт прокомментировала заявление Нетаньяху об опасности Ирана для России

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Lenta.ru00:06

Нетаньяху заявил, что Иран представляет опасность для России

Московский Комсомолецвчера в 23:31

Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

RT на русском01:45
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Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Известия вчера в 06:28
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За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Шоу-бизнес

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Телеканал 360° вчера в 19:49
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Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

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РБК 02:20
Политика

Лукашенко предсказал выбор белорусского народа

«Какой бы выбор ни сделал белорусский народ в пользу тех или иных кандидатов, это будет выбор курса на дальнейшее строительство суверенного государства, эволюционное развитие и приумножение достижений», — заявил он.
Lenta.ru 04:24
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Коммерсантъ 04:06
Космос

Российский астроном открыл первую межзвездную комету

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Газета.Ru 03:11
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика

Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
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Финансы

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Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Экономика

Nike впервые назвала долю России в продажах своих кроссовок

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Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

В Уфе завели дело из-за массового отравления шаурмой

RT на русском 04:03
Кино

Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту

YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.
ИнфоСМИ вчера в 13:25
Происшествия

В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в 33 городах

РБК 02:51
Происшествия

Жителя Москвы заподозрили в убийстве жены из-за ревности

Житель Москвы подозревается в том, что при ссоре на почве ревности застрелил жену, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
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Шоу-бизнес

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Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
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Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Общество

«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги

Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
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Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском вчера в 06:25
Политика

Медведев поручил отменить нормативные акты СССР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Армия и оружие

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Капитализация Apple после презентации превысила $1 трлн

Рыночная капитализация компании Apple после презентации новых смартфонов и других гаджетов превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ.
Коммерсантъ вчера в 20:52
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«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 10 сентября в 14:30
Политика

Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР

Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
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Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Финансы

Клепач ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,5%

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,5%. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума.
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