Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВНетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего предстоящего рабочего визита в Москву раскроет президенту России Владимиру Путину детали "сделки века" с США. Об передает "РИА Новости", со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
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с чего всё началось

Нетаньяху в среду сообщит Путину о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.
РИА Новости07:53

Подробнее о событии

«Сделку века» Трампа сравнили с подачкой императора верному губернатору

Lenta.ru11:11

В Кремле подтвердили встречу Путина и Нетаньяху в четверг

РИА Новости09:19

Путин 30 января встретится в Москве с Нетаньяху

ТАСС09:41

Кремль анонсировал встречу Путина и Нетаньяху в Москве 30 января

RT на русском09:28

Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января

РБК10:50

Нетаньяху 30 января в Москве расскажет Путину о «сделке века»

Коммерсантъ08:10

Нетаньяху лично представит Путину план Трампа по ближневосточному урегулированию

Интерфакс07:55
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Энергетика

Черный рынок газа. Кто и как ворует газ на Украине?

«Нафтогаз Украины» оценил объем "черного" рынка природного газа.
Украина.ру 00:05
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В Ростовской области зарубили депутата заксобрания и его жену

Газета.Ru 11:38
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Lenta.ru 11:25
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В Кремле не стали комментировать план Вашингтона по Ближнему Востоку

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют план американских властей по урегулированию палестино-израильского конфликта, пишет РБК.
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Общество

В Гонконге учёные создали вакцину против нового коронавируса

Учёные из Гонконга разработали вакцину против нового коронавируса, который распространился из китайского города Ухань, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости 11:52
Экономика

Минтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия

В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
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Происшествия

Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой

Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты.
Вести.Ru 11:47
Политика

Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации

Доклад комитета парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу дал рекомендацию подтвердить полномочия делегации России в полном объеме.
VSE42.RU 10:09
Общество

Родителей прожившей пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Lenta.ru 04:17
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

В описании прошлогоднего договора говорилось, что украинскому предприятию требуется металл для изготовления основной конструкции первой ступени американской ракеты-носителя Antares: она используется для запусков на низкую опорную орбиту и оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181.
РИА Новости 01:31
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Piter.tv 04:21
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Киберспорт

Новый герой Forge может никогда не появиться в Apex Legends

Новый герой Apex Legends по имени Forge, возможно, никогда не появится в игре.
CyberSport.ru вчера в 22:06
Кино

Paramount Pictures выпустит два новых фильма по «Трансформерам»

Paramount Pictures разрабатывает два новых фильма в рамках франшизы «Трансформеры».
Киноафиша России 04:49
Общество

В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов

В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Секрет фирмы 11:31
Общество

В Японии заражение коронавирусом произошло без поездки в Китай

Первый случай заражения коронавирусом нового типа, не связанный с поездками в Китай, зафиксирован в Японии.
REGNUM 04:12
Общество

ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Полит.ру 10:20
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
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Политика

Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
Эхо Москвы 00:01
Армия и оружие

Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

РИА Новости 09:12
Единоборства

Александр Емельяненко тренировался даже под арестом

РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Кубань-Информ 07:21
Общество

Послание главы Чувашии заинтересовало федеральные и зарубежные СМИ

Впервые послание главы Чувашии Михаила Игнатьева вызывает такой широкий интерес.
REGNUM 04:28
Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью

Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
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Игры

В World of Tanks появились новые двухорудийные танки

27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
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Суд в Элисте отменил розыск Елены Батуриной

Суд объявил в розыск президента компании Inteco Management, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину по делу о клевете в конце декабря.
РБК 12:12
Шоу-бизнес

Шарапова выходит замуж за друга принца Гарри

Российская теннисистка Мария Шарапова в скором времени может выйти замуж.
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Происшествия

В Афганистане потерпел крушение самолет

Пассажирский самолет, потерпевший крушение в уезде Дих-Як афганской провинции Газни принадлежит иностранной авиакомпании, сообщил телеканалу 1TV губернатор области Вахидулла Калимзай.
Газета.Ru вчера в 07:28
Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Lenta.ru 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
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