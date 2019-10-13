с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

В России за хранение и контрабанду наркотиков Иссахар приговорена к 7 годам и шести месяцам колонии общего режима. Такой приговор вынес 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Подмосковья. Израильтянка свою вину частично признала — она хранила наркотики, но их контрабандой не занималась.

Спорт Сборная России по футболу вышла в финал Всемирных пляжных игр Сборная России по пляжному футболу вышла в финал первых Всемирных пляжных игр, обыграв в полуфинале Иран со счетом 6:2.

Армия и оружие Стало известно, когда Турция уйдет из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, когда турецкие войска выйдут с территории Сирии.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева не явилась в суд Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками.

Общество МВД предложило продавать «красивые» номера машин через портал госуслуг Выбор и покупку госномеров автомобилей предложило осуществлять МВД РФ через портал госуслуг при регистрации автомобиля с помощью данной платформы.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Армия и оружие Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам Как пишет в Telegram-канале другой военкор Олег Блохин, на другой доске, снимок которой он разместил у себя на странице, обнаружили запись, которую, по мнению американцев, мог оставить президент США Дональд Трамп, и тоже посвященную России.

Общество Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.

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