Политика
Вести.RuНетаньяху просит Путина помиловать израильтянку
В России за хранение и контрабанду наркотиков Иссахар приговорена к 7 годам и шести месяцам колонии общего режима. Такой приговор вынес 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Подмосковья. Израильтянка свою вину частично признала — она хранила наркотики, но их контрабандой не занималась.
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Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 06:40
с чего всё началось
Президент Израиля Реувен Ривлин 13 октября направил письмо своему российскому коллеге с просьбой помиловать израильтянку, приговоренную к семи с половиной годам в колонии общего режима по обвинению в контрабанде наркотиков.Фонтанка.Ру13 октября в 11:13
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