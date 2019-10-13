с чего всё началось

Я оставлю это без комментариев, это относится к теме содержания двусторонних контактов, которые мы не публикуем в отличие от других стран.

В России за хранение и контрабанду наркотиков Иссахар приговорена к 7 годам и шести месяцам колонии общего режима. Такой приговор вынес 11 октября 2019 года Химкинский горсуд Подмосковья. Израильтянка свою вину частично признала — она хранила наркотики, но их контрабандой не занималась.

Общество Минюст требует ликвидировать движение «За права человека» Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Авто В линейке Kia может появиться компактный кроссовер дешевле Seltos В 2020 компания KIA выпустит новый субкомпактный кроссовер, который будет меньше и дешевле модели Seltos.

Происшествия В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.

Происшествия В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.

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Космос SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.

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