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Нетаньяху раскритиковал премьера и главу Минобороны за конфликт с Россией

По словам экс-премьера, Израиль находится «в разгаре опасного кризиса» с Россией.
РБК
Нетаньяху отметил, что Израиль на протяжении многих лет выстраивал «продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией».
Lenta.ru
21 июля Басманный суд Москвы сообщил о том о том, что Министерство юстиции РФ направило в суд просьбу о ликвидации связанного с репатриацией евреев в Израиль из России агентства «Сохнут».
Известия
Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведет образовательные курсы, детские и молодежные программы.
РИА Новости

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Нетаньяху раскритиковал премьера и главу минобороны за конфликт с Россией
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Нетаньяху раскритиковал премьера и главу Минобороны за конфликт с Россией
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