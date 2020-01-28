Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего предстоящего рабочего визита в Москву раскроет президенту России Владимиру Путину детали "сделки века" с США. Об передает "РИА Новости", со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.

Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США

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