Политика
Деловое.ТВНетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время своего предстоящего рабочего визита в Москву раскроет президенту России Владимиру Путину детали "сделки века" с США. Об передает "РИА Новости", со ссылкой на канцелярию главы израильского правительства.
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с чего всё началось
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду летит в Москву, чтобы сообщить президенту РФ Владимиру Путину о так называемой "сделке века" по палестино-израильскому урегулированию, сообщили РИА Новости в канцелярии премьера.РИА Новости07:53
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