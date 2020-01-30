Политика

РБКРБКНетаньяху встретился с освобожденной израильтянкой Иссахар

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар, на следующий день она была освобождена из-под стражи. Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года во время транзита из Дели в Тель-Авив. При ней полиция обнаружила 9,6 г гашиша.
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Нетаньяху встретился с освобожденной израильтянкой Иссахар

РБКвчера в 06:07

Биньямин Нетаньяху опубликовал кадры встречи с Наамой Иссахар в аэропорту

Московский Комсомолецвчера в 06:06

Нетаньяху встретился с Иссасхар в аэропорту в Москве

РЕН ТВвчера в 05:47

Нетаньяху встретился с Наамой Иссахар и ее матерью в московском аэропорту

Газета.Ruвчера в 05:56

Нетаньяху встретился с Иссахар во Внуково

ТАССвчера в 05:50

Нетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой и ее матерью

Известиявчера в 06:01

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар и ее матерью

РИА Новостивчера в 05:41
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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Происшествия

Взрыв прогремел на заводе в Орловской области

Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
BFM.ru 03:00
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Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Космос

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Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
News.ru 29 января в 07:12
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Происшествия

На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина

Транспортная полиция Анапы изучает обстоятельства поножовщины, произошедшей в конце января на борту танкера в Азовском море В дежурную часть полиции Анапы поступило сообщение о том, что на борту танкера недалеко от порта «Кавказ» произошла потасовка.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
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ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
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Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Известия вчера в 15:50
Политика

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину

Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
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Армия и оружие

CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64.
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Политика

Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления

Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
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Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
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На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей

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В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
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В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
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РБК вчера в 07:59
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Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест

В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.
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Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google

Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
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Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
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Футбол

Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
ProstoProSport вчера в 13:22
Гаджеты

На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет

Astera вчера в 09:46
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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