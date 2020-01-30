Политика
РБКНетаньяху встретился с освобожденной израильтянкой Иссахар
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Наамы Иссахар, на следующий день она была освобождена из-под стражи. Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года во время транзита из Дели в Тель-Авив. При ней полиция обнаружила 9,6 г гашиша.
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Биньямин Нетаньяху опубликовал кадры встречи с Наамой Иссахар в аэропорту
Московский Комсомолецвчера в 06:06
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Происшествия
Взрыв прогремел на заводе в Орловской области
Обновлено 11:25 Число погибших в результате взрыва на заводе по производству металлоконструкций в городе Мценск Орловской области увеличилось до четырех человек, передает "Интерфакс".
Политика
Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова
Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Космос
Аппарат для ловли космического мусора запатентовали в России
Российские специалисты запатентовали космический аппарат, который будет улавливать и перерабатывать мусор в космосе.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Происшествия
На борту танкера в Азовском море произошла поножовщина
Транспортная полиция Анапы изучает обстоятельства поножовщины, произошедшей в конце января на борту танкера в Азовском море В дежурную часть полиции Анапы поступило сообщение о том, что на борту танкера недалеко от порта «Кавказ» произошла потасовка.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Футбол
Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о договорённостях с руководством петербургского клуба и «Сочи» по поводу своего будущего.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Политика
В США прокомментировали транзит российского газа через Украину
США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Армия и оружие
CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64
Число военнослужащих, пострадавших при ракетных ударах Ирана по военным базам США, достигло 64.
Политика
Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления
Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Гаджеты
На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей
Новый слайдер на российском рынке Как сообщает ToDay News Ufa, компания Inoi анонсировала слайдер премиум класса в стильном цельнометаллическом корпусе.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Происшествия
В Италии застряли 6 тыс. пассажиров лайнера из-за угрозы коронавируса
В порту города Чивитавеккья, неподалеку от Рима, временно заблокирован круизный лайнер Costa Smeralda с 6 тыс. пассажиров на борту.
Происшествия
Управляющему пермского отеля, где погибли пять человек, грозит арест
В Перми следствие ходатайствует о заключении под стражу задержанного 30 января в аэропорту Екатеринбурга владельца мини-отеля «Карамель», где в ночь на 20 января погибли люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СКР.
Технологии
Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google
Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
Хоккей
Ковальчук объяснил свою результативность в «Монреале»
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук рассказал о причинах повышения своей результативности.
Футбол
Испанская «Сельта» подтвердила переход Смолова
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в испанской Примере.
Гаджеты