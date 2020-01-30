Политика
НТВНетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой
23 января Владимир Путин побывал в Иерусалиме на мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста. Там российский президент встретился с матерью Наамы, которой пообещал, что «все будет хорошо». А 26 января стало известно, что израильтянка подала прошение о помиловании.
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Интернет
Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google
Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
Авто
Названа стоимость кроссовера Aston Martin DBX для России
Стоимость нового кроссовера Aston Martin DBX на российском рынке составит от 14,5 млн рублей.
Здоровье
В Китае число зараженных новым коронавирусом выросло до 9692 человек
Число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9 692 человек, что намного больше, чем за всю эпидемию коронавируса SARS в мире, сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Биатлон
Глава СБР Драчев: иллюзий по поводу чемпионата мира не питаем
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев признался, что не ждет многого от российских спортсменов на чемпионате мира по биатлону, который пройдет в итальянском Антхольце.
Футбол
Уле Гуннар Сульшер: «Горжусь игроками „МЮ“ после победы над „Сити“»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер после победы над «Манчестер Сити» в ответном матче 1/2 финала Кубка лиги (1:0) признался, что гордится своими игроками.
Происшествия
В Москве кассир убил покупателя за кражу кофе
Общество
Стоимость шенгенской визы для россиян останется неизменной
Со 2 февраля в России вступают в силу новые правила получения Шенгенской визы.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Наука
В Красном море нашли источник токсичных газов
Общество
Движение по дороге Троицкое — Ново-Троицкое затруднено
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Экономика России, которая несколько лет находится под западными санкциями, сейчас по многим показателям стабильнее, чем когда-либо.
Политика
Депутат Рады: Украина в ПАСЕ лезет в мятый костюм Порошенко
Напомним, что украинская делегация выступала против ратификации полномочий РФ в ПАСЕ, т. к. считает, то это "усугубит кризис в организации".
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Происшествия
Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом
В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Происшествия
Суд арестовал пятерых бывших полицейских по делу Голунова
Происшествия
В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом
30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
Энергетика
В Минске объявили о повышении на 6% платы за транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через Белоруссию будет увеличен с 1 февраля на 6,6%, сообщил 30 января журналистам белорусский министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Здоровье
Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье
Умеренное употребление алкоголя, занятия спортом и правильное питание могут продлить жизнь человека.
Футбол