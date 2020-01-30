Политика

НТВНТВНетаньяху встретился с помилованной Путиным израильтянкой

23 января Владимир Путин побывал в Иерусалиме на мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста. Там российский президент встретился с матерью Наамы, которой пообещал, что «все будет хорошо». А 26 января стало известно, что израильтянка подала прошение о помиловании.
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