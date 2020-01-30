Политика

РБКРБКПомилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

В октябре Иссахар приговорили к 7,5 года заключения за контрабанду запрещенных веществ. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр Израиля и ее мать. 29 января Владимир Путин помиловал израильтянку, после того как она подала соответствующее прошение.
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Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБКвчера в 13:45

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар

Взгляд.рувчера в 05:44

Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ruвчера в 13:14

Самолет Нетаньяху с помилованной Путиным Наамой Иссахар на борту приземлился в Израиле

ТАССвчера в 12:48

Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту

РИА Новостивчера в 12:42

Самолет Нетаньяху с помилованной Путиным Иссахар приземлился в Израиле

Известиявчера в 11:48

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Интерфаксвчера в 12:31
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Политика

Глава Керчи подала заявление об отставке из-за ситуации с блокадниками

RT на русском вчера в 15:04
Энергетика

Оценена стоимость транзита российского газа через Украину

В конце прошлого года, оценивая доход от транзита, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что он составит не менее семи миллиардов долларов за пять лет.
Lenta.ru 01:03
Происшествия

В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом

30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.
ИА Новороссия вчера в 11:45
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом

Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
Интерфакс вчера в 19:06
Фигурное катание

Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира

Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Российская газета вчера в 17:01
Футбол

«Барселона» в последний момент отказалась подписывать Бакамбу

Каталонская «Барселона» договорилась с китайским клубом «Бейцзин Гуоань» об аренде конголезского форварда Седрика Бакамбу, однако передумала в последний момент, утверждает Radio Catalunya.
Евро-футбол.ру 01:15
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Экономика

ГПП сможет увеличить размер пенсии на 30 тысяч рублей

Размер пенсий россиян благодаря системе гарантированного пенсионного плана (ГПП) может увеличить до 30 000 рублей, в среднем на 16,5 тысяч.
МонаВиста 28 января в 04:46
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Оливер Стоун назвал США «империей зла»

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, считает, что Соединенные Штаты стали "силой зла".
ТАСС 01:11
Общество

Индекс счастья россиян снизился до минимума

"За два года индекс упал более чем в 2 раза", - уточняет газета.
Газета.Ru 00:23
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления

Владимир Путин поручил проанализировать практику по уголовным делам об оскорбленной чести, возбужденным из-за публикаций в Интернете, сообщается на сайте Кремля.
Live24 вчера в 09:17
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы по Ялтинской конференции

Отмечается, что документы были рассекречены в преддверии 75-летия конференции.
Газета.Ru 01:51
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
АБН вчера в 12:52
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Общество

Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Городовой вчера в 06:13
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Газета.Ru 01:41
Политика

Мишустин назвал нужные для цифровой трансформации условия

Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Политическая Экспертиза 01:27
Политика

Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году.
ТАСС вчера в 16:09
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Политика

В США прокомментировали транзит российского газа через Украину

США считают сохранение транзита газа через Украину важным фактором противостояния России, говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 19:55
Футбол

Новый игрок «Сельты» Смолов мог перейти в другой испанский клуб

Новоиспеченный форвард испанской "Сельты" Федор Смолов мог перейти в другой испанский клуб.
Газета.Ru вчера в 17:34
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa вчера в 05:02
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