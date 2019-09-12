Суннитский радикальный ислам, по оценке премьера, представляет меньшее зло. «В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — опасается Нетаньяху.

с чего всё началось

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.

Нетаньяху заявил об опасности Ирана для России

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