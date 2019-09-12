Политика
RT на русскомНетаньяху заявил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что позиции Москвы и Тегерана, по его мнению, не всегда совпадают.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Суннитский радикальный ислам, по оценке премьера, представляет меньшее зло. «В конечном итоге он направит свою идеологию и оружие не только на Израиль и Запад, но и на Россию тоже, потому что он против нашей общей культуры и он хочет править миром», — опасается Нетаньяху.РБКвчера в 22:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:39, Вашингтон
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Культура
Петру Мамонову делают операцию на сердце
Последние полторы недели Мамонов провел дома, куда ему разрешили отправиться под расписку.
Neva.Today 06:45
Гаджеты
BQ выпустила на рынок России новые недорогие телевизоры
Компания BQ выпустила в России новую линейку техники – недорогие телевизоры.
Дни24 07:19
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Энергетика
Новак заявил о влиянии ситуации с OPAL на переговоры с ЕС и Украиной
Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL повлияет на переговоры с ЕС и Украиной по газу.
RT на русском 06:54
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Политика
В ДНР захотели стать федеративным округом России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на встрече с политологами и журналистами в Москве рассказал о том, на какую степень интеграции с Россией рассчитывают жители Донбасса.
Lenta.ru 05:39
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Общество
За последние 10 лет «средний россиянин» стал старше на полтора года
Отмечается также, что почти за 10 лет средний возраст россиянина вырос почти на полтора года: по данным статистической службы на 1 января 2009 года он составлял 38,8 года.
Вести.Ru 05:15
Политика
МИД назвал спекуляциями историю вокруг Смоленкова
«Мелькали рассуждения о так называемом российском вмешательстве в американские избирательные процессы: это все сугубо спекуляции на пустом месте и очередная попытка использовать "российский материал" и "российский повод"», - заявил Рябков.
ТК Звезда 06:27
Политика
Зеленский назначил начальников управления СБУ в четырех областях
Президент Украины Владимир Зеленский назначил начальников управлений Службы безопасности в Черновицкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областях, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства в четверг.
РИА Новости 04:48
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Космос
Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд
По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
РИА Новости 07:32
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов впервые открыл комету, прилетевшую из-за пределов Солнечной системы.
Газета.Ru 03:11
Космос
«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР
Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.
Известия 07:12
Футбол
Каррера не придал особого значения интервью Глушакова
Кажется, что больше ничего не существует, помимо этого. Я прочитал это интервью, но не придал ему особого значения.
Спорт день за днем 06:14
Происшествия
В мэрию Улан-Удэ поступило письмо с угрозами
В мэрии сообщили, что в интернет-приемную администрации Улан-Удэ поступило сообщение об угрозе закладки радиоуправляемых устройств на вокзале, колледжах, детсадах, ссузах и вузах и на других объектах.
РИА Новости 07:27
Культура
Маэстро Владимир Спиваков отмечает юбилей
РИА Новости 01:00
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
Коммерсантъ 01:05
Религия
Крестный ход в Петербурге заинтересовал туристов
Крестный ход проходит сегодня, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского и Дня заключения Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну России со Швецией.
REGNUM 04:21
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07