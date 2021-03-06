Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Netflix и «Кинопоиск» увеличили долю на рынке в 2020 году

По итогам 2020 года доли онлайн-кинотеатров ivi и Okko впервые уменьшились, сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет аналитического агентства Telecom Daily. Доля ivi в общих доходах всех видеосервисов рунета составила 22,5% против 25% годом ранее. Доля Okko составила 13,6% рынка (15% в 2019 году).В источнике
С чего всё началось

Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию

Доля лидера — онлайн-кинотеатра ivi — в общих доходах всех видеосервисов Рунета составила 22,5%, тогда как годом ранее это были 25%. Ближайший конкурент — Okko — по итогам прошлого года занимал, по версии Telecom Daily, 13,6% всего рынка против 15% по итогам 2019 года.
РБКвчера в 02:49
Подробнее о событии

Netflix и «КиноПоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию

News.ruвчера в 10:23

Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию

РБКвчера в 02:49

Netflix и «Кинопоиск» увеличили долю на рынке в 2020 году

Коммерсантъвчера в 07:40

Онлайн-кинотеатр из США увеличил свои доходы в России в 3 раза

ИА Красная Веснавчера в 05:16

Доля Netflix на рынке видеосервисов в России за год выросла вдвое

ТАССвчера в 04:31

Доходы онлайн-кинотеатров в России, как показывает исследование, резко выросли за год пандемии коронавируса

Эхо Москвывчера в 03:40

«КиноПоиск» и Netflix заметно увеличили выручку на российском рынке

ФАНвчера в 09:15
Интересное

Польский генерал Скшипчак описал сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.
РИА Новости18:59

В Абхазии задержан воевавший за Иловайск ветеран войны в Донбассе Ахра Авидзба

Служба государственной безопасности Абхазии задержала экс-командира интернациональной бригады «Пятнашка» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Ахру Авидзбу.
Evo-rus.com5 марта в 03:12