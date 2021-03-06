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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Netflix и «Кинопоиск» увеличили долю на рынке в 2020 году

По итогам 2020 года доли онлайн-кинотеатров ivi и Okko впервые уменьшились, сообщает РБК со ссылкой на годовой отчет аналитического агентства Telecom Daily. Доля ivi в общих доходах всех видеосервисов рунета составила 22,5% против 25% годом ранее. Доля Okko составила 13,6% рынка (15% в 2019 году).В источнике
С чего всё началось

Netflix и «Кинопоиск» потеснили Okko и ivi в пандемию

Доля лидера — онлайн-кинотеатра ivi — в общих доходах всех видеосервисов Рунета составила 22,5%, тогда как годом ранее это были 25%. Ближайший конкурент — Okko — по итогам прошлого года занимал, по версии Telecom Daily, 13,6% всего рынка против 15% по итогам 2019 года.
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Коммерсантъ17:26