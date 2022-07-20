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Netflix во втором квартале 2022 года лишился почти 1 млн платных подписчиков

Стриминговый сервис Netflix по итогам второго квартала 2022 года лишился 970 тыс. платных подписчиков, свидетельствуют данные финансовой отчетности (.pdf
).
Коммерсантъ
В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.
Коммерсантъ
В апреле 2022 г. после потери 200 000 пользователей на фоне ухода Netflix с российского рынка платформа ожидала ухода еще 2 млн подписчиков во II квартале.
Ведомости
Согласно представленным данным, выручка компании за отчетный период превысила $7,97 млрд, а прибыль — $1,44 млрд.
News.ru

Подробнее о событии

Netflix потерял почти 1 млн платных подписчиков во II квартале
Интерфакс02:16
Стриминговый сервис Netflix сообщил о потере с апреля по июнь почти миллиона платных подписчиков
ПРАЙМ00:41
Netflix во втором квартале потерял миллион платных подписчиков
Известия19:55
Netflix во втором квартале потерял около 1 млн платных подписчиков
BFM.ru21:33
Netflix потерял вдвое меньше платных подписчиков, чем прогнозировал
РБК20:30
Netflix во втором квартале 2022 года лишился почти 1 млн платных подписчиков
Коммерсантъ22:05
Netflix во втором квартале потерял почти 1 млн платных подписчиков
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