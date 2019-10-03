По предварительным данным, участниками стычки с охраной стали около 20-30 человек.

с чего всё началось

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