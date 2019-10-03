Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНетрезвая толпа попыталась прорваться на Хованское кладбище

Как сообщили в «Ритуале», пытавшиеся проникнуть на кладбище люди угрожали при этом охранникам, из-за чего на место вызвали полицию. После этого нападавшие принесли извинения и покинули территорию. Задержанных нет, добавили в учреждении.
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с чего всё началось

Очевидцы сообщили о стычке у входа на Хованское кладбище

По предварительным данным, участниками стычки с охраной стали около 20-30 человек.
РЕН ТВ13:56

Подробнее о событии

В Москве двадцать человек попытались прорваться на Хованское кладбище

РИА Новости15:31

Полиция ответила на сообщения о штурме неизвестными Хованского кладбища

РБК14:48

Порядка 20 нетрезвых людей пытались проникнуть на Хованское кладбище

Москва 2415:25

Порядка 20 нетрезвых людей пытались вечером проникнуть на Хованское кладбище

Агентство Москва15:24

20 нетрезвых людей пытались прорваться на Хованское кладбище, но извинились и ушли

Интерфакс15:30

Полиция не стала задерживать участников конфликта у Хованского кладбища

Говорит Москва15:40

Очевидцы сообщили о стычке у входа на Хованское кладбище

РЕН ТВ13:56
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
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Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ вчера в 09:06
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Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
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Честно, не могу сказать, почему плохо проводим вторые таймы. Если говорить про сегодня, то пропустили необязательный гол и проиграли тайм.
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Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа

Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Здоровье

В Коми построят 13 фельдшерско-акушерских пунктов

Всего в рамках проекта в Коми появится 114 фельдшерско-акушерских пунктов – п распоряжению главы Республики Сергея Гапликова, задача должна быть реализована в течение трех лет.
Невские Новости 13:24
Политика

Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
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Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
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«Химки» победили «Маккаби» в стартовом матче Евролиги

Sport24.ru 15:20
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
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Останки Махатмы Ганди украли в день его юбилея

Ридус 12:02
Культура

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Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
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ТАСС 06:11
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Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
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Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов

Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
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Общество

На открывшейся станции метро «Дунайская» протекла крыша

Струи воды заметил один из пассажиров. Вечером 3 октября в Петербурге состоялось торжественное открытие новых станций Фрунзенского радиуса.
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Фото со съемок сиквела «Аватара» появилось в Сети

Фотография со съемочной площадки сиквела фантастического фильма «Аватар» появилась в Сети.
Вечерняя Москва 08:56
Культура

Умер известный чешский певец Карел Готт

Дни24 вчера в 05:11
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Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
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Политика

Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Происшествия

Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
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Интернет

Facebook представила мессенджер для пользователей Instagram

Компания Facebook представила в четверг новое приложение для мгновенного обмена сообщениями среди пользователей соцсети Instagram.
ТАСС 14:55
Авто

Водителям рассказали, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине

По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
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Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд

Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
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Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
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Общество

Герцогиня Кембриджская восхитила фанатов своим нарядом

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон восхитила своих поклонников изумрудным нарядом на мероприятии по случаю предстоящего официального тура принца Уильяма и его супруги в Пакистан, сообщает Sputnik Беларусь.
Sputnik Южная Осетия вчера в 12:13
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия 12:17
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