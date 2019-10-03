Происшествия
Газета.RuДесятки пьяных людей пытались проникнуть на Хованское кладбище
Около 20 человек в состоянии алкогольного опьянения пытались ворваться вечером на территорию Хованского кладбища в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службе ГБУ "Ритуал". Инцидент произошел в районе 20.45 по мск.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
По предварительным данным, участниками стычки с охраной стали около 20-30 человек.РЕН ТВ13:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 20:53, Ашберн
Единоборства
Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева
Петербургский дневник 06:03
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Toyota RAV4 в России
В России стартовал приём заказов на кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.
За рулем Кубань 01 октября в 05:08
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 вчера в 18:00
Политика
В Госдепе прокомментировали частые отказы в визах россиянам
В Госдепартаменте США прокомментировали отказы в выдаче виз гражданам России. Об этом 4 октября сообщает «РИА Новости».
Известия 20:27
Кино
«Джокер» станет лидером американского проката по итогам уикенда
С лидером американского проката предстоящего уикенда все предельно ясно - с огромным отрывом первое место в бокс-офисе по итогам выходных займет "Джокер" Тодда Филлипса, главная премьера недели (а, возможно, месяца - или даже года).
Газета.Ru 07:30
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Политика
Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".
Газета.Ru 14:41
Наука
В США обнаружили причину смерти от курения электронных сигарет
Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в США 15 человек погибли в результате курения электронных сигарет.
REGNUM вчера в 23:49
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru вчера в 11:02
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Здоровье
В ВОЗ отметили снижение потребления алкоголя и смертности в России
ВОЗ напомнила, что с 2003 года в России постепенно поднимали акцизы, ввели минимальную розничную цена на водку и затем на другие спиртные напитки, внедрили систему мониторинга производства и продажи продукции, а также ограничили продажу алкоголя в вечернее время.
РИА Новости 01 октября в 15:05
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ вчера в 10:22
Авто
В России насчитывается 10 миллионов кроссоверов и внедорожников
Согласно статистике, по состоянию на 1 июля текущего года, российские автопарки занимает 10,15 млн кроссоверов и внедорожников.
SpeedMe 03:05
Политика
Трамп призвал Украину и Китай начать расследование против Байденов
Украине и Китаю следует начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джона Байдена и его сына Хантера, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 11:25
Интернет
Facebook выпустил мессенджер для пользователей Instagram
Приложении оснащено функцией информирования собеседников о том, где находится пользователь.
RuNews24.ru 16:45
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» призвала экс-короля Малайзии не прятаться от сына
Российская модель и победительница конкурса «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина обратилась к своему бывшему мужу, экс-королю Малайзии Мухаммаду V с просьбой прекратить прятаться от сына и раздувать скандал из их развода.
Телеканал 360° 17:51
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском 19:57
Кино
В сети появилась фотография со съемок продолжения «Аватара»
В сети появилась фотография со съемочной площадки фантастического боевика - продолжения "Аватара".
Газета.Ru 12:04
Происшествия
В Кемерове женщина похитила из роддома новорождённого ребенка
Установлено, что накануне, 2 октября, женщина, находясь в одной из городских больниц Кемерова, зашла в родильное отделение и вынесла из палаты новорождённого мальчика.
REGNUM 11:17
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru 20:04
Здоровье
Число погибших от курения электронных сигарет в США выросло до 18
По последним данным центра, 18 человек скончались в 15 американских штатах в результате курения электронных сигарет.
REGNUM 19:53
Экономика
Пенсии россиян отберут на строительство дорог
Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 10:17
Энергетика
Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия 19:12
Недвижимость
Шумков подписал закон о новой системе расчета налога на имущество курганцев
Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал закон о переходе с 1 января 2020 года на новую систему налогообложения имущества физических лиц.
Znak.com вчера в 02:29
Политика
Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина.
Интерфакс 18:01
Политика
Путин пошутил о вмешательстве в выборы в США
На большой пресс-конференции Владимира Путина, состоявшейся в декабре 2016 года, глава государства развеселил журналистов своим ответом на вопрос корреспондента американского издания The Wall Street Journal о возможности досрочных выборов президента в 2017 году.
Труд вчера в 09:34