Происшествия

Газета.RuГазета.RuДесятки пьяных людей пытались проникнуть на Хованское кладбище

Около 20 человек в состоянии алкогольного опьянения пытались ворваться вечером на территорию Хованского кладбища в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службе ГБУ "Ритуал". Инцидент произошел в районе 20.45 по мск.
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с чего всё началось

Очевидцы сообщили о стычке у входа на Хованское кладбище

По предварительным данным, участниками стычки с охраной стали около 20-30 человек.
РЕН ТВ13:56

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Толпа пьяных людей пыталась проникнуть на Хованское кладбище

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Агентство Москва15:24

20 нетрезвых людей пытались прорваться на Хованское кладбище, но извинились и ушли

Интерфакс15:30

Очевидцы сообщили о стычке у входа на Хованское кладбище

РЕН ТВ13:56
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