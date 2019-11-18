Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руВ Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

По ходу матча заработанный пенальти пробил вратарь «Нанитона» Тони Бридин. Его удар пришелся не в створ, а мяч полетел выше ворот. В итоге он попал в прожектор над трибуной и обрушил его.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Рамос отдыхает: английский вратарь разнес крышу стадиона ударом с пенальти

РИА Новости03:56

В Англии вратарь взялся исполнить пенальти. Ударил выше ворот и сбил прожектор над трибуной

Sport24.ru16 ноября в 16:12

Вратарь взялся исполнить пенальти и стал посмешищем

Lenta.ruвчера в 22:11

В Англии вратарь неточно пробил пенальти и сбил прожектор над трибуной

Бомбардир.рувчера в 06:11

Курьезный пенальти в Англии: голкипер пробил выше ворот и сбил прожектор

Спорт-Экспрессвчера в 02:13

В Англии вратарь сбил прожектор, неудачно пробив пенальти. Видео

Чемпионатвчера в 01:16

Неудачный пенальти попал на видео и опозорил вратаря

Профиль01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно приземлился в Нью-Йорке

Народные новости вчера в 22:05
Политика

Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей

Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.
Ведомости вчера в 07:04
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Политика

Кремль назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

В начале октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала «формулу Штайнмайера», которая предполагает принятие закона об особом статусе Донбасса.
РБК вчера в 09:30
Политика

ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности

Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Общество

Скандал разгорелся из-за съемок порноактрис в историческом музее

Громкий скандал произошел из-за провокационной фотосъемки полуголых порноактрис в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.
РЕН ТВ 03:58
Общество

Недолив топлива на АЗС в России превышает норму в 2-3 раза

На автозаправках в России недолив топлива превышает норму в два-три раза, следует из проверок по Центральному федеральному округу.
Газета.Ru 02:39
Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Инсайдерская информация сообщает что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Vevby.ru 03:22
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой в СССР крылатой ракеты

Актуальные Новости 16 ноября в 01:04
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Технологии

Названы способы взломать Android с помощью беспроводных наушников

Хакеры научились взламывать ряд моделей Android-смартфонов посредством беспроводных аксессуаров.
ТК Звезда вчера в 16:27
Общество

В Бийске полицейские провели обыск в мэрии

Полицейские Бийска в понедельник провели обыск в мэрии наукограда и изъяли документы, сообщил РИА Новости представитель администрации.
РИА Новости 01:17
Армия и оружие

В ЕС предлагают защитить гражданскую авиацию от российских средств РЭБ

В Евросоюзе намерены защитить гражданскую авиацию от помех в работе глобальной спутниковой навигационной системы и выделят на это $1,5 млн.
RT на русском вчера в 23:07
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Кино

Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»

Kinonews.ru 04:24
Происшествия

Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти

Газета.Ru 16 ноября в 03:40
Общество

Руководитель отдела полиции в Чечне пошутил про воспитание пистолетом

БИЗНЕС Online 05:05
Технологии

Найден способ взломать телефон через WhatsApp

Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные.
Lenta.ru 04:47
Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
Политика

Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией

Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева

Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Bimru.ru вчера в 05:29
Происшествия

Ущерб от коррупции в России превысил 100 млрд рублей

«Размер причинённого материального ущерба по оконченным уголовным делам составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей», — добавил представитель МВД РФ, слова которого приводит журнал «Полиция России».
REGNUM 04:42
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

Источник РБК в правоохранительных органах называл Курейшу Картоева предполагаемым убийцей начальника центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, которых застрелили в Москве 2 ноября.
РБК 04:11
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество

В ОНФ предложили сократить время продажи алкоголя в магазинах России

Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой об ужесточении правил продажи алкоголя в магазинах, а также сокращении на час времени реализации спиртного.
РБК вчера в 20:11
Футбол

Мишель Платини: «ВАР – это красивая хрень, он не решит проблем»

Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это красивая хрень.
Sports.ru 05:01
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Кино

Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов

«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Игромания.ру 16 ноября в 12:04
Общество

Минобороны потребовало взыскать с производителя ракет «Союз» ₽2 млрд

Министерство обороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании почти 2,15 млрд руб. с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс», специализирующегося на выпуске ракет-носителей семейства «Союз» и космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности Земли.
РБК 02:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Нанитон Боро
Британский футбольный клуб
Английский футбольный клуб из города Нанитон, Уорикшир. Образован в 1889 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Либерти Уэй». В настоящий момент выступает в Северной Национальной лиге, шестом по значимости футбольном турнире Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное