Лига чемпионов

Все про Спорт руВсе про Спорт руНеудовлетворительные результаты «Реала» в ЛЧ

Реал — Брюгге
2 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
9′
Деннис Бонавентуре
39′
Деннис Бонавентуре
Тибо Куртуа
Альфонс Ареоля
46′
Начо Фернандес
Марсело
46′
Серхио Рамос
55′
Лукас Васкес Иглесиас
Винисиус Жуниор
67′
69′
Симон Миньоле
71′
Деннис Бонавентуре
Лоис Опенда
77′
Лоис Опенда
78′
Руд Вормер
84′
Руд Вормер
Каземиро
85′
87′
Лоис Опенда
Дион Колс
Эден Азар
90′+2′
90′+2′
Перси Тау
Сибе Схрейверс
1 фото
Вчера во втором матче группового этапа Лиги чемпионов «Сливочные» сыграли вничью с «Брюгге» (2:2). Таким образом, «Реал», уступая в группе «ПСЖ», «Галатасараю» и «Брюгге», идет на последнем месте с одним очком. При этом у турецкой команды также одно очко, а у бельгийской — два.
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Неудовлетворительные результаты «Реала» в ЛЧ

Все про Спорт ру01:39

😱«Реал» набрал 1 очко в двух матчах ЛЧ и замыкает группу A

Sports.ruвчера в 14:49
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